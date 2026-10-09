Новая надежда или последний гвоздь в крышку гроба? Кто делает десятые «Звёздные войны»

Disney наконец сдвинул с мёртвой точки новую трилогию «Звёздных войн»: десятый эпизод доверили Джону Уоттсу, а сценарий — Саймону Кинбергу. Казалось бы, новость, но выбор творческой команды вызывает больше тревоги, чем надежды. Разбираемся, почему будущее далёкой-далёкой галактики снова выглядит туманным.

С выхода последней номерной части «Звёздных войн» прошло уже семь лет. Говорить о том, что у Disney пошло не так в прошлый раз, можно часами, но, если обобщить, виной всему были отсутствие чёткого видения курса франшизы и бесконечные заигрывания с фансервисом. И, хотя фильмы принесли студии хорошую кассу, большинство зрителей, а особенно фанатов «далёкой-далёкой», остались недовольны. Я и сам помню, как хохотал в кинотеатре на вступительных титрах девятого эпизода, узнав, что император Палпатин воскрес. Тогда же, с окончанием диснеевской трилогии, все девять номерных эпизодов были обозначены как главы завершённой «Саги о Скайуокерах», а впереди, по словам продюсеров, планировались новые истории.

Столкнувшись с кризисом на больших экранах, Disney сделал ставку на малые, выпустив за последние годы четырнадцать проектов - поровну мультипликационных и с живыми актёрами. Недавно в кинотеатрах с треском провалился фильм «Мандалорец и Грогу», заменивший четвёртый сезон похождений благородного наёмника. Но всё это, по сути, дополнительный контент, нередко возвращающийся к теме семейства Скайуокеров. Где обещанная новая трилогия?

Первым из будущих рассказчиков ненадолго был избран режиссёр Райан Джонсон. Он уже отметился во франшизе восьмым фильмом, за что впоследствии и был отстранён от запланированной должности. Долгие годы про грядущую трилогию было известно только то, что главной героиней в ней выступит Рей, прости Господи, Скайуокер, которая займётся созданием нового Ордена джедаев. Иными словами, это прямое продолжение сиквелов: диснеевцы решили всё же гнуть свою линию, тем более что последняя трилогия, несмотря на весь негатив, принесла хорошую прибыль. Впрочем, пыл может немного охладить недавняя неудача «Мандалорца и Грогу». Сейчас в производстве находится ещё и фильм «Звёздный истребитель», премьера которого намечена на 2027 год. Думается, боссы студии затаили дыхание в ожидании: провал этого фильма, хоть он и маловероятен (благодаря Райану Гослингу в главной роли), может поставить крест на всей серии.

И вот спустя долгие годы подоспели первые новости о будущих номерных частях «Звёздных войн». Постановщиком десятого фильма назначен Джон Уоттс, и этот выбор не удивляет. Уоттс — командный игрок, отличный ремесленник, умеющий выполнять контракт и не прыгающий выше головы. Он уже показал свою лояльность «мышиному дому», сняв для них трилогию о Человеке-пауке в рамках киновселенной Marvel. Кроме того, Джон поучаствовал и в «Звёздных войнах», успев поработать над сомнительным сериалом «Опорная команда». Со стороны студии это логичное решение: Уоттс заработает кучу денег и скромно согласится на роль винтика в корпоративной машине.

Куда более сомнительным кажется выбор сценариста. Им стал Саймон Кинберг, отметившийся во многих фильмах серии «Люди Икс». Из фильмов, к которым он приложил руку, хорошим можно назвать лишь «Дни минувшего будущего». А кроме него — «Последняя битва», испортившая оригинальную трилогию, а также «Апокалипсис» и «Тёмный Феникс», сгубившие перезапуск. Помимо этого, в его послужном списке «Фантастическая четвёрка» 2015 года, заработавшая три премии «Золотая малина» и ставшая одним из крупнейших кассовых фиаско.

Пока что перспективы франшизы «Звёздные войны» кажутся туманными. После всего, что мы уже увидели, надежды на то, что в Голливуде возьмутся за голову и сделают стоящее кино, практически нет. Каждое новое известие звучит как удар молотка: продолжение сюжета сиквелов — тук, бесхребетный режиссёр-конформист — бум, посредственный сценарист — бах. Ожидаемый студией успех «Звёздного истребителя» (если он, конечно, случится) только вскружит головы руководству — и тогда молоток застучит быстрее, вбивая последние гвозди в гроб некогда великой вселенной.