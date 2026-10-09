С глаз долой, из сердца вон: Led Zeppelin пытались уничтожить прошлое

Темные рок-делишки давно минувших дней неожиданно стали горячей новостью британских музыкальных пабликов и медиа: обнаружилась редчайшая версия сингла Whole Lotta Love группы Led Zeppelin, которую сами музыканты пытались вымарать из своей музыкальной истории. Так что не только, понимаешь, эти новые учебники истории от Минобрнауки...

Однако, вопреки коварным замыслам, запись все-таки всплыла и неожиданно появилась на британском телешоу Antiques Roadshow («Антикварное шоу») спустя больше полувека после того, как менеджмент Led Zeppelin распорядился отозвать и уничтожить весь тираж уже напечатанного сингла. Рок-хроникеры и неравнодушная музобщественность ликуют и умиляются: «Самое прекрасное, что нынешнему владельцу пластинка когда-то досталась бесплатно, и он годами ставил ее на дискотеках», даже не подозревая, какой «редчайшей драгоценностью» обладает.

Обозреватели рассуждают: «Одни пластинки становятся коллекционными, потому что их покупают миллионы людей, а другие — потому что их никто не должен был увидеть».

Канва сенсационной истории такова: на съемках Antiques Roadshow вдруг обнаружился редкий семидюймовый сингл (сорокопятка-миньон) с песней Whole Lotta Love от Led Zeppelin, который, как выяснилось во время съемок, официально так и не добрался до британских магазинов. Эксперт программы Марк Аллум заявил владельцу, что «подобной пластинки, по сути, вообще не должно существовать в Великобритании».

Владелец принес рариретный сингл на запись программы и рассказал, что получил пластинку еще в начале 1970-х, когда искал музыку для запуска собственной дискотеки. В местном музыкальном магазине «кто-то достал из сумки несколько записей и просто сказал: «Можешь забрать», - вспоминал гость шоу.

Среди них оказался и один из будущих раритетов Led Zeppelin. История пластинки связана с огромным успехом сингла Whole Lotta Love в США. Лейбл Atlantic Records, как считается, изготовил тогда около 500 пробных экземпляров семидюймового сингла (той самой «сорокопятки» - пластинки-миньона на 45 оборотов, который давно ушел в историю) для британского рынка, но неожиданно «возникла одна проблема»: сами Led Zeppelin категорически не хотели выпускать синглы у себя на родине.

У парней в головах роились свои тараканы - группа «принципиально делала ставку на альбомы» и считала, что слушатель должен воспринимать музыку именно в таком формате. Синглы же они воспринимали, как «никчемный мусор». В результате менеджер Питер Грант распорядился отозвать и уничтожить весь пробный тираж. В результате официальный британский релиз Whole Lotta Love как сингла так и не состоялся.

Однако, как выяснилось спустя десятилетия, уничтожено было далеко не всё. Экземпляр, появившийся на съемках Antiques Roadshow, находится у своего владельца уже около 55 лет. Состояние пластинки при этом «далеко не музейное»: эксперт заметил въевшиеся следы пальцев и небольшие царапины. Тем не менее пластинку оценили примерно в £1 000 на аукционе.

Ставший сразу героем дня хозяин сингла рассказал, что несмотря на нынешнюю коллекционную ценность, он когда-то «совершенно спокойно ставил эту пластинку на дискотеках». И публика, по его словам, «была совсем не в восторге». Более того, как только он ставил эту самую Whole Lotta Love, «танцпол моментально пустел».

Комментаторы вздымают брови: «Довольно суровая реакция на песню, которая впоследствии станет одной из визитных карточек Led Zeppelin». Whole Lotta Love открывала второй альбом группы Led Zeppelin II, вышедший в 1969 году, и вошла в энциклопедии как «один из главных хитов Джимми Пейджа, Роберта Планта, Джона Пола Джонса и Джона Бонэма» - классического состава легендарной группы.

Почти уничтоженная британская версия сингла, как пишут теперь в пабликах, «со временем превратилась в маленький артефакт эпохи — напоминание о том, насколько серьезно Led Zeppelin относились к идее альбома и насколько неохотно позволяли превращать отдельные песни в обычные поп-синглы».

Тем временем, нынешний владелец сингла отказался выставлять его на аукцион, несмотря на предложенные £1 000, и даже решил «больше пластинку не включать, чтобы не снижать ее стоимость». Он также заявил, что со временем собирается передать ее дочерям. Вот, у дочурок-то случится радость с приданым, как бы не передрались…

Комментаторы в свою очередь нахваливают: «Наверное, правильное решение - после попытки уничтожения, 55 лет хранения и нескольких опустевших танцполов эта копия Whole Lotta Love и так пережила достаточно».