В Москве показали японское измерение Пушкина

Открылась выставка к 140-летию со дня рождения художницы Варвары Бубновой, связанной дальней родственной связью с Пушкиным и выступившей иллюстратором японских переводов произведений Александра Сергеевича.

Проект Госмузея А.С. Пушкина и Тверского государственного объединенного музея [в структуру которого входит музей А.С.Пушкина в Бернове] получил название «Вселенная Варвары Бубновой». Проект соединяет в единое культурное пространство три страны, в которых разворачивалась творческая деятельность художницы: России, в которой она родилась, Японии, где она три десятка лет преподавала русскую литературу и создавала пушкинские иллюстрации, и Абхазии, где Бубнова жила с 1958 года и где завещала себя похоронить.

Фото: Иван Волосюк

В качестве ключевых экспонатов, увиденных корреспондентом "МК", следует назвать:

1. Подлинные цветные автолитографии Бубновой к повести "Гробовщик" (1934 год), трагедии "Моцарт и Сальери" (1935) и "Пиковой даме" (1937).

2. Вышедшие в свет в Японии в конце 1930-х книги переводов Пушкина, а также издание прозы Пушкина и Лермонтова на японском (1958 год), поражающие «экзотическими» шрифтами, «архитектурой» книг и художественным оформлением.

3. Подлинники японских пейзажей Варвары Дмитриевны - литографии и акварели.

4. Подлинные фотографии, иллюстрирующие японский и абхазский отрезки биографии Варвары Бубновой.