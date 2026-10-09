В Москве представили экзотическое кино и моду из Сенегала и Руанды

В Москве проходит четвертый фестиваль африканской культуры и кино «Африка. Вместе в будущее». На нем представляют кино, перформансы, живопись и моду из Сенегала, Нигерии, Руанды и других экзотических для нас стран.

Среди самых необычных гостей церемонии открытия был кинорежиссер Мусса Сене Абса из Сенегала. Он появился в традиционной африканской одежде, с посохом в руках, который напоминал то ли старинное оружие, то ли диковинную курительную трубку.

Его фильм «Ксале», созданный в копродукции Сенегала, Кот-д`Ивуара и Франции, будет показан не в Москве, а на «Ленфильме» в Санкт-Петербурге, где также подготовлена кинопрограмма африканского кино.

«Я во второй раз приехал в Москву и вижу людей, которые заботятся об окружающих, - сказал наш гость. - Россия приносит что-то новое на мой континент. У нас есть мечты о будущем. Важно ценить то, что нас окружает. Мы должны наводить мосты с другими людьми, ведь у нам общее будущее, мечты о лучшей жизни и мирном сосуществовании», - сказал наш гость.

В день открытия фестиваля в Доме актера показали фэшн-перформанс в постановке Анны Верде с участием артистов балета, в числе которых был лауреат «Золотой маски» Олег Габышев. Участники спектакля расположились на сцене в позе египетского писца, а затем продемонстрировали коллекцию одежды дизайнера Нямбо Масамара из Руанды, живущего между Кигали и Кейптауном.

Российский зритель скажет, что в ней присутствуют краски осени и пожухшей листвы, нет буйства африканских оттенков, а жители его континента наверняка найдут ассоциации с палитрой пустыни. Это не привычная одежда из тяжелого хлопка ярких цветов, которую носят в Африке, и которая пользуется успехом у европейцев. Она создана из легких прозрачных тканей, шелка и атласа приглушенных оттенков.

Дизайнер Нямбо Масамара из Руанды. Фото: Светлана Хохрякова

Нямбо Масамара тоже приехал в Москву и вызвал большой интерес своим обликом. Его волосы скорее по-девичьи убраны, он носит тонкую одежду, напоминающую женское платье, и буквально открыт каждому человеку, который подходит к нему. Африканские барышни, посетившие церемонию открытия, восторженно с ним разговаривали и фотографировались.

«Важно, чтобы современная Африка могла сама рассказать о себе миру. Многие годы говорили за нас другие, но сегодня у нас есть право сказать свое слово», - темпераментно произнес со сцены Нямбо Масамара. Коллекция его одежды представлена в эти дни в Государственном музее Востока.

В день открытия был еще один перформанс, «Права природы» сенегальского художника и хореографа Ибрахим Ниасси. Африканские танцы он сочетает с хип-хопом. Первое, что видишь на сцене, это ворох лоскутов, напоминающий традиционное русское одеяло. Постепенно груда ткани, под которой не угадывается человеческое тело, оживает, превращается в вихрь. Контуры человека материализуются, и он словно выходит из воздуха и земли. Природа рассматривается автором перформанса не как ресурс, но имеет свой голос.

Ибрахим невероятно пластичен, даже жалко, что большую часть моноспектакля он утопил в ворохе ткани. Позднее, переходя с английского на французский, который ему ближе, он рассказал, что спектакль посвящен взаимодействию человека и окружающей его среды. «Важно сохранить природу для будущих поколений. Мы живем в одном мире, и он принадлежит всем. Наши предки оставили его нам, и важно, чтобы мы думали не только о себе, но и о тех, кто будет жить после нас», - сказал Ибрахим.

В Инженерном корпусе Третьяковки в дни фестиваля проходит показ фильмов от исторических до боди-хоррора и рэп-мюзикла. Они созданы в Руанде, Египте, Мозамбике, Нигерии, Анголе и Сенегале.

Параллельно в кинотеатре Госфильмофонда проходит ретроспектива основоположника африканского кино Усмана Сембена. Родившийся в семье рыбака, знающий с 15 лет, что такое труд каменщика и докера, он стал в послевоенной Франции писателем, поэтом и драматургом. В 1960-е Сембен вернулся в Сенегал и начал снимать кино.

Он стажировался на Киностудии им. Горького в Москве, где его опекали кинорежиссеры Сергей Герасимов и Марк Донской. Его дебютный фильм «Чернокожая из…» о путешествии африканки во Францию отмечен премией Жана Виго, призом критики на Каннском кинофестивале. В ретроспективу мастера вошли фильмы 1960-1970-х: «Денежный перевод», «Эмитай», «Хала», «Седдо», «Лагерь тирана». Их представит сын режиссера Алан Сембен.

В Государственном музее Востока открылась выставка современного африканского искусства 2020-х. На ней представлены работы Сейду Дико и Сирики Ки из Буркина-Фасо, Абдулай Конате из Мали, Майова Лавал и Гарри Одунзе из Нигерии, Бартелеми Тогу из Камеруна.

Есть и раздел современной моды. Среди его авторов помимо Нямбо Масамара, открывавшего фестиваль, - Ава Мейте из Мали, Дорин Машика из Танзании, Соломе Асфау из Эфиопии, Kikoromeo из Кении.