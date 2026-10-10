Акварельные зарисовки Андрея Есионова: не ходи за шариком – быть беде

Выставка акварели и рисунка «Мгновение и вечность» Андрея Есионова открылась в новом выставочном пространстве у Поклонной горы. На ней представлены 25 работ художника, созданных за последнее десятилетие.

Акварели, живопись и графика Андрея Есионова представлялись в разные годы в Русском музее, музеях Татарстана, Самары и Ташкента, где он родился, получил художественное образование и начал профессиональную карьеру. Такое ощущение, что было в его жизни нечто, чего мы не знаем, какой-то опыт, далекий от искусства.

Его цикл евангельских сюжетов несколько лет назад был представлен в Ватикане и римском Пантеоне, где постоянно устраивают самые неожиданные выставки художников из разных стран и не только религиозного характера. Иногда поражаешься смелости и широте взглядов, которые проявляет принимающая сторона. Быть допущенным в это великолепное и полное таинства пространство - большая честь. Евангельский цикл был также показан еще в нескольких католических церквях Рима, и это единственный случай в истории современного российского искусства.

Фото: Светлана Хохрякова

Работы Есионова также выставлялись в Флорентийской академии изящных искусств и рисунка, почетным академиком которой он является.

В московской галерее каждая его работа расположена словно в окне, в которое посетитель заглядывает. Чуть отошел – и угол зрения меняется. Подсмотреть за жизнь внутри невозможно. Подсветка такова, что акварели напоминают подсвеченные витражи.

Это серия городских сюжетов, мимолетных зарисовок, вспышек повседневной жизни. В основном - портреты и парные сцены, чаще всего обособленных людей, случайно оказавшихся рядом. Они могут пройти, не заметив друг друга. Казалось бы, невозможно не увидеть торчащих из канализационного люка женских ног, но человек в костюме, скорее всего вышедших из офиса, так занят разговором по телефону, что не замечает ничего вокруг в акварели «S.P.Q.R.»

Фото: Светлана Хохрякова

В «Клубничном альянсе» запечатлены две абсолютно разных женщины. Они совсем рядом, но существуют сами по себе в гуще городской суеты и уличного рынка. Можно только фантазировать, почему художник задал картине ягодное настроение своим названием. Оно у Андрея Есионова часто неожиданное. Стоит только его прочитать, как тут же твое первое впечатление от увиденного оказывается ошибочным.

Фото: Светлана Хохрякова

«Дефиниция послушания» представляет собой уличную сцену, где мужчина словно бы разговаривает с двумя собаками, а над ними парят как фурии кошки.

Бегущий за надувным шариком ребенок напоминает юного героя фильма «Человек идет за солнцем» Михаила Калика. Художник названием своей работы предупреждает: «Не ходи за шариком», быть беде.

В акварели «Не позволю помыкать собой» - он и она, на сей раз - пара, но между ними происходит какой-то сложный диалог. Драматургия стоп-кадра рождает безмолвный разговор.

«Моя Москва» - не городской пейзаж в привычном смысле, а портрет женщины и музы, в ярко рыжих, но мягких и нежных тонах. Позади угадываются чуть размытые и воздушные кремлевский башни и церковные купола.

Даже автопортрет художника назван «Не шали с кистью», призывая творца к дисциплине и ответственности за то, что он создает.