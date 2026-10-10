Ко Всемирному дню психического здоровья вспоминаем причуды гениальных писателей

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, а между тем если речь идет о гениальных, всемирно известных писателях, то говорить о здоровье души не приходится. Конечно, тему «литература и психиатрия» лучше исследовать, опираясь на более серьёзные источники, например на книги Михаила Зощенко «Возращенная молодость» и «Перед восходом солнца», в которых классик выступил первопроходцем советской версии психоанализа и пионером профессионального, а не любительского самокопания.

А между тем можно полистать на досуге — тем более дата позволяет — не вполне принимаемую научным сообществом, но любопытную книгу «Гениальность и помешательство» Чезаре Ломброзо, в которой собраны немало забавных, а порой и странных примеров поведения литераторов с мировыми именами.

Итальянский психиатр искал параллели: мол, у многих великих людей есть черты, которые легко спутать с признаками психического расстройства.

Вот главные «причуды», на которые он обращал внимание. Сразу оговорюсь: сегодня подход Ломброзо считают спорным — он часто ставил «диагнозы заочно», опираясь на слухи и легенды, а не на непосредственные обследования:

Бессознательность творчества. Ломброзо писал, что в момент вдохновения гений действует словно автоматически: мысли возникают сами, и сам творец порой не может до конца объяснить, как пришёл к идее. Он сравнивал это с состоянием человека во время психического припадка. В качестве примера он приводил поэта Тассо: врач описывал, как во время творческого подъёма у того менялся пульс, краснела и горячилась голова, а после периода работы сам автор порой не понимал смысла только что написанного. Резкие перепады настроения и экзальтация. У многих гениев, по наблюдениям Ломброзо, сильная увлечённость, восторг или творческий подъём резко сменялись апатией, упадком сил. Сильная рассеянность. Он отмечал, что поглощённые идеей люди часто упускают бытовые детали. Например, Дидро, нанимая извозчика, мог забыть отпустить его, и тот простаивал часами, а в разговоре порой забывал имена людей или детали. Странные, иррациональные убеждения или фобии. Ломброзо собирал истории о том, как выдающиеся люди верили в нечто, выглядящее со стороны как бред. Гаррингтон воображал, что мысли вылетают у него изо рта в виде пчёл и птиц, и прятался в беседке с метлой, чтобы их разгонять. Ампер сжёг свой научный трактат, решив, что создал его по внушению потусторонних сил.

Также Ломброзо обращал внимание на то, что и у гениев, и у людей с психическими расстройствами состояние порой обострялось из-за погоды — резких скачков температуры, барометрического давления. Исследователь замечал, что у ряда выдающихся людей встречались такие черты, как седина или облысение в относительно молодом возрасте, худоба и склонность к злоупотреблению алкоголем (ну, вот это что есть, то есть). При этом важно не упрощать позицию автора: Ломброзо не утверждал, что всякая гениальность — это помешательство. Он писал:

- Теперь спросим себя, возможно ли на основании изложенных фактов прийти к заключению, что гениальность вообще есть не что иное, как невроз, умопомешательство? Нет, такое заключение было бы ошибочным. Правда, в бурной и тревожной жизни гениальных людей бывают моменты, когда эти люди представляют большое сходство с помешанными, и в психической деятельности тех и других есть немало общих черт, например усиленная чувствительность, экзальтация, сменяющаяся апатией, оригинальность эстетических произведений и способность к открытиям, бессознательность творчества и употребление особых выражений, сильная рассеянность и наклонность к самоубийству (что мы решительно осуждаем, — И.В.),* а также нередко злоупотребление спиртными напитками и, наконец, громадное тщеславие. Правда, в числе гениальных людей были и есть помешанные, точно так же, как и между этими последними бывали субъекты, у которых болезнь вызывала проблески гения; но вывести из этого заключение, что все гениальные личности непременно должны быть помешанными, значило бы впасть в громадное заблуждение и повторить, только в ином смысле, ошибочный вывод дикарей, считающих боговдохновенными людьми всех сумасшедших.

Цитата эта — 100% достоверная, перевод трактата взят в библиотеке Научного центра психического здоровья. Также нужно заметить, что итальянец четко констатировал: существовали выдающиеся люди, у которых «ненормальности» вообще не наблюдалось.

- Если бы гениальность всегда сопровождалась сумасшествием, то как объяснить себе, что Галилей, Кеплер, Колумб, Вольтер, Наполеон, Микеланджело, Кавур, люди, несомненно, гениальные и притом подвергавшиеся в течение своей жизни самым тяжелым испытаниям, ни разу не обнаруживали признаков умопомешательства?

Но с точки зрения «чистого развлекалова» небольшой по объему том Ломброзо — 100% хит. Всем рекомендуем для лёгкого чтения на субботу.