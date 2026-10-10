Ко Всемирному дню психического здоровья вспоминаем причуды гениальных писателей

А между тем можно полистать на досуге — тем более дата позволяет — не вполне принимаемую научным сообществом, но любопытную книгу «Гениальность и помешательство» Чезаре Ломброзо, в которой собраны немало забавных, а порой и странных примеров поведения литераторов с мировыми именами.
Итальянский психиатр искал параллели: мол, у многих великих людей есть черты, которые легко спутать с признаками психического расстройства.
Вот главные «причуды», на которые он обращал внимание. Сразу оговорюсь: сегодня подход Ломброзо считают спорным — он часто ставил «диагнозы заочно», опираясь на слухи и легенды, а не на непосредственные обследования:
- Бессознательность творчества. Ломброзо писал, что в момент вдохновения гений действует словно автоматически: мысли возникают сами, и сам творец порой не может до конца объяснить, как пришёл к идее. Он сравнивал это с состоянием человека во время психического припадка. В качестве примера он приводил поэта Тассо: врач описывал, как во время творческого подъёма у того менялся пульс, краснела и горячилась голова, а после периода работы сам автор порой не понимал смысла только что написанного.
- Резкие перепады настроения и экзальтация. У многих гениев, по наблюдениям Ломброзо, сильная увлечённость, восторг или творческий подъём резко сменялись апатией, упадком сил.
- Сильная рассеянность. Он отмечал, что поглощённые идеей люди часто упускают бытовые детали. Например, Дидро, нанимая извозчика, мог забыть отпустить его, и тот простаивал часами, а в разговоре порой забывал имена людей или детали.
- Странные, иррациональные убеждения или фобии. Ломброзо собирал истории о том, как выдающиеся люди верили в нечто, выглядящее со стороны как бред. Гаррингтон воображал, что мысли вылетают у него изо рта в виде пчёл и птиц, и прятался в беседке с метлой, чтобы их разгонять. Ампер сжёг свой научный трактат, решив, что создал его по внушению потусторонних сил.
Также Ломброзо обращал внимание на то, что и у гениев, и у людей с психическими расстройствами состояние порой обострялось из-за погоды — резких скачков температуры, барометрического давления. Исследователь замечал, что у ряда выдающихся людей встречались такие черты, как седина или облысение в относительно молодом возрасте, худоба и склонность к злоупотреблению алкоголем (ну, вот это что есть, то есть). При этом важно не упрощать позицию автора: Ломброзо не утверждал, что всякая гениальность — это помешательство. Он писал:
- Теперь спросим себя, возможно ли на основании изложенных фактов прийти к заключению, что гениальность вообще есть не что иное, как невроз, умопомешательство? Нет, такое заключение было бы ошибочным. Правда, в бурной и тревожной жизни гениальных людей бывают моменты, когда эти люди представляют большое сходство с помешанными, и в психической деятельности тех и других есть немало общих черт, например усиленная чувствительность, экзальтация, сменяющаяся апатией, оригинальность эстетических произведений и способность к открытиям, бессознательность творчества и употребление особых выражений, сильная рассеянность и наклонность к самоубийству (что мы решительно осуждаем, — И.В.),* а также нередко злоупотребление спиртными напитками и, наконец, громадное тщеславие. Правда, в числе гениальных людей были и есть помешанные, точно так же, как и между этими последними бывали субъекты, у которых болезнь вызывала проблески гения; но вывести из этого заключение, что все гениальные личности непременно должны быть помешанными, значило бы впасть в громадное заблуждение и повторить, только в ином смысле, ошибочный вывод дикарей, считающих боговдохновенными людьми всех сумасшедших.
Цитата эта — 100% достоверная, перевод трактата взят в библиотеке Научного центра психического здоровья. Также нужно заметить, что итальянец четко констатировал: существовали выдающиеся люди, у которых «ненормальности» вообще не наблюдалось.
- Если бы гениальность всегда сопровождалась сумасшествием, то как объяснить себе, что Галилей, Кеплер, Колумб, Вольтер, Наполеон, Микеланджело, Кавур, люди, несомненно, гениальные и притом подвергавшиеся в течение своей жизни самым тяжелым испытаниям, ни разу не обнаруживали признаков умопомешательства?
Но с точки зрения «чистого развлекалова» небольшой по объему том Ломброзо — 100% хит. Всем рекомендуем для лёгкого чтения на субботу.