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Культура 1104

Сжигал ли Тарковский корову: решаем главный спор вокруг культового фильма «Андрей Рублёв»

Шестой десяток страстей по Андрею: «коровий вопрос» не закрыт

Фильм Тарковского давно стал классикой, но тень скандала с животными никуда не ушла. Разбираем версии обвинения и защиты, чтобы понять, что действительно произошло на съёмках в 1966 году.

Шестой десяток страстей по Андрею: «коровий вопрос» не закрыт
Кадр из фильма "Андрей Рублёв"

Фильму «Андрей Рублёв» стукнуло уже шестьдесят лет. Невзирая на приличный возраст, картина Андрея Тарковского продолжает волновать умы зрителей. Сейчас киноведы причисляют её к лучшим фильмам, но тогда она вызывала больше споров, чем похвал: хронометраж сократили, а выход отложили на несколько лет. Партийное руководство смущала религиозная тема, критики видели в фильме русофобию, и даже Александр Солженицын высказывался о нём в негативном ключе. Несмотря ни на что, фильм вышел и уже давно считается классикой. Но год за годом зрителей — как давних, так и новых — волнует «коровий вопрос». За шестьдесят лет следы и улики этой истории затерялись под слоем инфошума, но «МК» попытался собрать все доводы и доказательства.

Слухи, статьи и свидетели

По общепринятой версии, первый раз тему сожжённой коровы подняли в сентябрьском выпуске «Известий» в 1965 году. Некая Наталья Темникова, профессор Латвийского университета, прислала в газету письмо. В нём пересказывались слова её знакомой из Владимира: на съёмках фильма коров и лошадей обливают керосином и поджигают живьём. Найти это письмо в выпусках того месяца нам не удалось, но имя Темниковой в связи с этой историей всплывает так часто, что нельзя его не упомянуть.

Зато нам удалось обнаружить выпуск «Вечерней Москвы» от 24 декабря 1966 года. В статье «…И запылала корова» И. Солдатов рассказал о тех самых «жертвах, принесённых на алтарь искусства». Имени режиссёра и названия картины автор не упоминает, да и статья не только об этой ситуации — половина её посвящена систематическим опозданиям съёмочных групп на работу в других проектах. Однако принято считать, что случай с коровой произошёл на съёмках «Андрея Рублёва».

В 2005 году Алиса Аксёнова, директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, где проходили съёмки, поделилась своими воспоминаниями в интервью изданию «Труд». По её словам, корову действительно сожгли заживо. Кроме того, рассказала она и об убийстве лошади.

В пользу версии о живодёрстве высказывался и Евгений Самотейкин, помощник генсека Брежнева. В беседе с публицистом Станиславом Куняевым он рассказал, что лично занимался этим вопросом, стараясь не допустить, чтобы история попала в прессу. Он вспомнил и о более жестоких сценах, не вошедших в итоговый монтаж картины.

Кадр из фильма "Андрей Рублёв"

Огнеупорная версия

Обвинения Андрей Тарковский опровергал лично. Он рассказывал, что корову облачили в огнеупорную асбестовую попону: из этого материала делают одежду пожарных, он способен выдерживать температуру до 1500 °С. В нападках режиссёр видел провокацию против картины, но смерть лошади отрицать не стал: её взяли со скотобойни, а потому судьба её была предрешена.

Директор картины Тамара Огородникова, сыгравшая в фильме мать Иисуса, слова Тарковского подтвердила: горела не корова, а накидка.

Оператор фильма Вадим Юсов в 2012 году поведал, что съёмки животных в «Андрее Рублёве», напротив, продлили им жизнь. Их привели с бойни: бесплодной корове предстояло стать колбасой, а лошадь в качестве мяса должна была поехать в Венгрию. Он подтвердил версию с попоной, но добавил, что какие-то ожоги корова, конечно, получила. Лошадь же в кадре умертвил специалист с мясокомбината.

Истина где-то рядом

Ситуация с лошадью, увы, однозначна: она была убита.

С коровой всё сложнее: авторы газетных статей вряд ли присутствовали на съёмках, как не был на них и Евгений Самотейкин — он мог разбираться со скандалом, вызванным слухами. Единственная из обвинителей, который мог видеть всё воочию, — Алиса Аксёнова. Она, кстати, несмотря на обвинения, называет Тарковского «великим художником».

Наиболее честной версией апологетов Тарковского кажутся слова Юсова: какой бы хорошей эта попона ни была, стопроцентную защиту она гарантировать не могла. Кроме того, что бы на корову ни надели, избавить её от страха не вышло бы — и это видно в кадре.

В самой картине и без коровы навалом сомнительных сцен: бьющаяся в конвульсиях собака, труп птицы, растоптанная лошадью курица и собачьи бои. Одна из лошадей падает со стены, и, какие травмы это могло ей нанести, — большой вопрос.

«Коровий вопрос» настолько мифологизирован, что разрешить его уже невозможно. Было ли в 1966 году у кинематографистов такое же трепетное отношение к животным, каково оно сейчас? Смогли бы гений и авторитет Андрея Тарковского убедить съёмочную группу в необходимости такого жеста? И, наверное, на самом деле зрителей все эти годы волнует не сама корова, а связанная с ней этическая дилемма: насколько гуманен подобный поступок ради искусства? Но это читатель должен решить сам.

 

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Автор:
Андрей Рублев Москва Венгрия Владимир