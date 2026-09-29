«Откладывать по-прежнему нечего»: почему «предбедных» россиян не становится меньше 

В России сохраняется значительная группа населения, живущая в условиях «предбедности». Доходы в ней лишь формально превышают официальный порог бедности, который во втором квартале 2026 года составил 17816 рублей, по данным Росстата. Поскольку у таких граждан нет финансовой подушки безопасности, они максимально уязвимы к любым экономическим шокам. В частности, к всплеску инфляции и безработицы.

Эти тезисы содержатся в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Снижение численности малообеспеченных: как закрепить позитивный тренд». Как напоминают авторы, указом Владимира Путина от 2024 года была поставлена задача сократить уровень бедности в стране до 7% к 2030 году. Формально это задание не просто выполнено, но даже перевыполнено. Уже по итогам 2025-го показатель опустился до 6,7%, доходы ниже границы бедности были зафиксированы у 9,7 млн человек.

Но вот дальше темпы развития экономики упали, началась пробуксовка. Как отмечают в ЦМАКП, в первом полугодии текущего года реальные денежные доходы работающих россиян увеличились всего на 1,2% против 9% в первой половине 2025-го. Основных тормозящих факторов два – недостаточная производительность труда (не позволяет компаниям обеспечить рост доходов) и высокая долговая нагрузка населения, которая достигает 28% в сумме его общих доходов.

По словам директора Центра исследования социальной экономики Алексея Зубца, в России 60% населения не могут себе позволить купить холодильник или стиральную машину без кредита. Таких принято относить к категории «небогатые», хотя и термин «предбедные» в данном случае оправдан. Эти люди не имеют сбережений, многие с трудом дотягивают до зарплаты, их потребление ограничено узкими рамками продуктов, лекарств, ЖКХ, одежды, товаров повседневного спроса. Они не живут полноценной жизнью, которая подразумевает, среди прочего, возможность пригласить к себе друзей, провести отпуск на море, сходить хотя бы раз в месяц всей семьей в театр, в ресторан.

- Доход таких домохозяйств может немного превышать границу бедности, покрывая основные текущие расходы, но откладывать по-прежнему нечего, - рассуждает в беседе с «МК» аналитик Freedom Global Владимир Чернов. - Потеря заработка или необходимость оплатить лечение способны в одночасье сделать такую семью малоимущей. Точную долю «предбедных» россиян назвать нельзя без определения границ этой группы. Для расчета можно, например, выделить граждан с доходами от одной до полутора границ бедности, а затем посмотреть, у кого нет накоплений. По данным Центробанка, в 2024 году о наличии «заначки» сообщили 51% домохозяйств. Но оставшиеся 49% нельзя автоматически записывать в «предбедные», поскольку отсутствие сбережений встречается и при достаточно высоких доходах.

- Насколько сам термин «предбедность» распространен в экспертно-научной среде?

- В России он в ходу уже несколько лет, оценки «предбедности» обсуждались еще в 2023 году, но точной статистики его использования, конечно же, нет. По смыслу речь идет о людях, которые формально вырвались из-за черты бедности, но еще не способны пережить даже временное сокращение доходов без долгов и экономии на самом необходимом.

- Планка бедности в стране снизилась до 6,7%, это 9,7 млн человек. А что происходит с «предбедностью», какова динамика?

- Нет оснований утверждать, что «предбедность» сократилась в той же степени. Одна часть семей могла пополнить эту группу, а другая, напротив, - увеличить заработки и сформировать накопления. Итог зависит от соотношения этих переходов, которого показатель бедности не раскрывает. Официальные исследования дают основания говорить об улучшении картины в 2022-2024 годах: по данным ЦБ, доля домохозяйств со сбережениями за этот период выросла с 47% до 51%. Однако зампред ЦБ Алексей Заботкин отдельно отмечал, что в категории малообеспеченных граждан таких семей по-прежнему немного. Да, улучшение имело место, но финансовый запас появился далеко не у всех. Для окончательного вывода о динамике «предбедности» в 2025-2026 годах нужны сопоставимые расчеты по доходам и накоплениям одних и тех же семей.

- О каких основных рисках в отношении этой группы можно говорить?

- Наиболее чувствительны потеря работы, сокращение премий и подработок, болезнь кормильца. Для семьи без накоплений даже один месяц с меньшим заработком чреват просрочками по кредитам и коммунальным платежам. Уязвимы, в первую очередь, семьи с детьми, в которых основной доход приносит один человек. Другой риск связан с подорожанием обязательных покупок. Аналитики Банка России констатируют, что в расходах наименее обеспеченных домохозяйств преобладают питание и ЖКУ. Когда эти «статьи» дорожают быстрее доходов, людям приходится сокращать другие необходимые расходы или занимать деньги. Кредит временно помогает оплатить покупки, но затем часть и без того скромного заработка уходит на проценты.

Поэтому результат борьбы с бедностью стоит оценивать и по тому, способна ли семья прожить несколько месяцев без обычного заработка. Стабильная работа, возможность второго родителя обеспечить накопления делают выход из бедности гораздо надежнее, чем небольшое превышение установленного порога доходов.