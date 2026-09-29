«Полезная вещь, но не панацея»: эксперт Аитов рассказал об основных уязвимостях самозапрета на кредиты

К сентябрю 2026 года самозапрет на кредиты, механизм которого заработал 1 марта 2025-го, оформили более 22 млн россиян. То есть каждый седьмой человек в стране. За минувшие год и семь месяцев мера превратилась из экзотики в бытовую привычку и при этом набралось достаточно информации, свидетельствующей не только в пользу ее эффективности. Очевидно, что в силу определенных уязвимостей услуга не стала для пользователей универсальным средством защиты от мошенников.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила ежемесячное количество оформляемых через Госуслуги или МФЦ самозапретов примерно в один миллион. Ту же статистику приводит и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Лидерами по числу установленных самозапретов на кредиты оказались Москва, Московская область, Петербург, а также Башкортостан и Татарстан. В то же время наиболее заметное сокращение спроса на услугу (после всплеска в первые месяцы) отмечено в Самарской области, Алтайском крае, Воронежской, Нижегородской и Ростовской областях.

Между тем в России существуют и другие административно-технические способы обезопасить свои деньги, имущество и чувствительные данные. Прежде всего к ним относятся: действующий с 1 сентября 2026 года самозапрет на азартные игры (можно поставить минимум на 12 месяцев); самозапрет на сделки с недвижимостью (защищает от мошеннической продажи квартиры по доверенности или через взломанную электронную подпись); самозапрет на оформление СИМ-карт (ограничивает оформление дополнительных договоров связи на свое имя).

«Брешь с лимитом»

Что касается кредитного самозапрета, он распространяется на потребительские кредиты, микрозаймы, кредитные карты и овердрафты, но не блокирует ипотеку, автокредиты, основные образовательные кредиты с господдержкой и поручительства. Для чего они оформляются?

— Дело не в недоверии банкам. Просто слишком многие уже разговаривали по телефону с человеком, который представляется сотрудником банка и очень убедительно просит взять кредит «для вашей безопасности», — рассуждает в беседе с «МК» председатель комиссии по безопасности финансовых рынков Совета ТПП России Тимур Аитов. — Разумеется, люди стремятся оградить себя от подобных вещей, и тут им может помочь государство.

— И насколько самозапрет на кредиты эффективен?

— Ситуация неоднозначна. Да, за минувшие год и семь месяцев более 22 млн человек оформили самозапрет на кредиты, но одновременно отменено 11,1% уже установленных самозапретов. То есть каждый девятый от этой меры отказался. Кто-то поставил его на всякий случай, а потом понадобились деньги — пошел и снял. Кого-то все-таки уговорил мошенник: объяснил, что запрет «мешает». «Мешает» — как потом оказывается, только ему, — чтобы похитить средства. Снимают запреты чаще перед праздниками и когда снижается ключевая ставка — кредиты дешевеют, люди идут за ними.

Около 40% снявших самозапрет делают это осознанно: подают заявку и получают кредит. Остальные — по другим причинам. Если человек снял запрет под давлением, дальше он идет в полицию, пишет жалобу в ЦБ. Но единого публичного учета таких обращений нет, статистика весьма разрозненная. Национальное бюро кредитных историй не публикует разбивку отмен по трем, шести и двенадцати месяцам, соответственно, понять, как это распределяется во времени, невозможно.

— Существуют ли способы обойти самозапрет? И если да, насколько они результативны?

— Самая массовая схема атаки сегодня выглядит так. Мошенник получает доступ к личному кабинету в банковском приложении и дистанционно поднимает лимит по кредитной карте. Лимит увеличивается, а кругленькая сумма уходит. Человек узнает об этом постфактум, когда приходит выписка. Самозапрет тут, оказывается, не помощник. Карта у человека уже есть. Поэтому увеличение лимита выглядит как изменение условий по действующему договору, а не новый кредит. Период охлаждения тоже не сработает: он написан законодателем под новую сделку, а не под техническую правку условий. И психология исправно работает: жертву убеждают, что процедура безопасна и нужна «для защиты». Человек даже не понимает, что фактически взял на себя новые обязательства.

— Государство принимает какие-то меры, чтобы противодействовать этой практике?

— 17 сентября 2026 года в Госдуму поступили поправки от группы депутатов в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)». Суть простая: дать человеку возможность через Госуслуги или МФЦ запретить банку увеличивать лимит по уже существующей кредитной карте. Та самая брешь, о которой шел разговор выше. Документ только внесен, процедура рассмотрения еще впереди, так что услуги в привычном смысле слова пока нет. Если вам где-то уже обещают «самозапрет на лимит по карте», уточняйте, что именно имеется в виду: какие-то банки дают похожие настройки безопасности по своей инициативе, но это не тот механизм, о котором идет речь в законопроекте.

— Почему инициатива появилась именно сейчас?

— Потому что схема с дистанционным поднятием лимита стала по-настоящему массовой — банки и бюро кредитных историй фиксируют атаки регулярно. От себя добавлю: предложение правильное и давно назревшее. Плохо только, что до этого дошли через полтора с лишним года после запуска самозапрета — все это время брешь с лимитами спокойно работала на мошенников. Но лучше поздно, чем никогда.

«Все решают первые часы»

— Какими еще приемами пользуются мошенники?

— Убеждают человека снять самозапрет. Работают как по действующим картам, поднимая лимиты, или оформляют кредиты на родственников и знакомых, у которых запрета нет. Есть сценарий и похитрее: самозапрет «разворачивают» против самого человека. Приведу реальный кейс. Гражданину Н. звонит якобы сотрудник Госуслуг с известием: ваш кабинет взломан, а на вас оформляют кредиты. Предлагает решение — срочно поставить самозапрет. Человек ставит его на настоящем портале Госуслуги, видит, что услуга работает, и поэтому начинает доверять звонящему. Дальше сценарий мошенника меняется: кредиты, мол, заблокированы — это хорошо, но аферисты добрались до ваших вкладов. Результат: гражданин Н. сам снимает 2,4 млн рублей и переводит их на «безопасный счет». Связь прерывается, мошенник исчезает. Накоплений больше нет.

— Есть два вида кредитного самозапрета — полный и частичный. Полный, судя по названию, надежнее?

— Да, он блокирует все виды кредитов и займов, включая дистанционные. Частичный — по типу кредитора или способу оформления — оставляет лазейки: например, запретили только онлайн-займы, значит, открыт банк. Но даже у полного запрета есть слабое место — действующие карты и рост лимитов по ним. Именно его и закрывает нынешняя депутатская инициатива, которая пока еще не стала законом.

Что делать уже сегодня? В любом случае из-за заметной разницы в защите ставить надо полный самозапрет. Надо разобраться с уже имеющимися картами. Обязать банк вы пока не можете — законопроект не принят. Но отдельные банки уже дают похожие настройки безопасности, спрашивайте о возможной поддержке. Полезно и другое: держите лимит на комфортном минимуме. Мошенник, не исключено, сможет его поднять, но если банк заметит аномалию, потери будут меньше. И еще: напишите официальное обращение в банк с просьбой не менять условия по договору без личного визита — даже если вам откажут, у вас останется письменный след.

— Как быть, если звонят «из банка» или с "Госуслуг" и при этом торопят?

— Немедленно кладите трубку и перезванивайте сами по номеру с официального сайта. Никаких «безопасных счетов» в банковской практике не существует, деньги туда не переводят никогда. Кроме того, проверяйте свою кредитную историю. По закону «О кредитных историях» это можно делать бесплатно раз в год через "Госуслуги" и еще раз — в каждом бюро, где она сформирована. Так вы хотя бы увидите, если на вас что-то оформили. А если деньги все же ушли — первым делом звоните в банк, не мешкая. Банк еще может остановить перевод, у полиции такой возможности нет. Заявление в МВД подадите следом обязательно, но не в первую очередь: на скорость там рассчитывать не приходится, проверка идет долго. Реально деньги возвращают через банк, если успели остановить перевод. Через суд тоже бывает, но редко: получатель перевода — обычно дроп, взыскивать с него нечего. Так что всё решают первые часы.

— Подведем итог. Что же такое самозапрет на кредиты сегодня?

— Самозапрет — полезная вещь, но панацеей от мошенничества он пока не стал. Мошенники адаптируются быстрее, чем принимаются законы. Рассчитывать стоит на себя: на привычку перезванивать и на понимание, что банк никогда не просит перевести деньги «для сохранности».