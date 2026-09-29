Раскрыты адские условия труда фрилансеров: хронический стресс, переработки, цифровая диктатура

При этом из идеи о свободной работе на себя без давления со стороны начальства и шансе построить микробизнес, зарабатывая своим трудом и умом, сотрудничество с цифровыми платформами для большинства самозанятых выродилось в известную формулу: «Чувствую, что накалывают, но не пойму где».

Темную сторону самозанятости раскрыли на площадке Совфеда. Институт, созданный восемь лет назад для вывода фрилансеров из тени, со временем разросся и поглотил в себя 5,4 млн человек – это по официальным данным Минтруда, или 10 млн человек – это по подсчетам экспертов.

Мечта работать на себя, а не на «дядю», оборачивается для миллионов самозанятых россиян фактически рабскими условиями труда. Поиск заказов через цифровые платформы для множества репетиторов, айтишников, юристов и мастеров всех возможных профилей превратился в постоянный марафон на выживание. Именно алгоритмы платформы решают, получите ли вы сегодня заказ, сколько будет стоить ваша услуга и как часто вам придется батрачить по ночам. О личной жизни, оплачиваемых больничных, стабильном доходе и отпусках можно забыть.

Со стороны спроса уже всё население так или иначе вовлечено в платформенную экономику, рассказал сенаторам социолог, доцент кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков.

30% пользуются цифровыми площадками для покупок или заказов услуг на ежедневной основе, еще 35% хотя бы раз в неделю. Это практически тотальный спрос. С точки зрения предложения уровень ниже, но треть городского населения России периодически что-то продают через интернет-платформы. 13% делают это регулярно.

Чаще всего через платформы работают таксисты-частники, репетиторы, айтишники-фрилансеры, юристы, ремонтники и мастера. Несмотря на популярность такого варианта занятости, минусов у них более чем достаточно.

67% опрошенных в ноябре прошлого года социологами исполнителей услуг и работ через платформы (вопросы задавались жителям крупных городов с населением свыше 100 тысяч человек) главным недостатком назвали нерегулярный, нестабильный и непредсказуемый заработок.

59% сказали об очень высокой конкуренции и демпинге.

40% - высокие риски обмана со стороны покупателя или заказчика.

35% - высокая комиссия, которую платформа берет с исполнителя.

34% - платформы защищают интересы только потребителей, а не исполнителей.

32% - цена работы, услуги или товара диктуется платформой, сам продавец или исполнитель на цену не влияет.

21% - вынужденная необходимость прибегать к серым схемам, чтобы заработать больше.

- Можно выделить несколько основных проблем, которые волнуют самозанятых, - рассказал Денис Стребков. - Первая важная проблема, во всех исследованиях она выходит на первое место, - нестабильность и низкий уровень дохода. Заработок самозанятого зависит от колебания спроса, количества заказов, сезонности, решений самой платформы. Алгоритмы платформ могут менять довольно сильно порядок распределения заказов, размер вознаграждения, условия доступа к работе. Работник не всегда понимает, по каким критериям принимаются эти решения. Для них это хронический ежедневный стресс.

Отсутствие социальной защиты – вторая проблема самозанятых, на которую указывают социологи. Люди, работающие через платформы, не имеют гарантий, которые предлагает найм: минимальная зарплата, отпуск, пособия для них не предусмотрены.

- В случае болезни человек остается наедине с собой, без дохода. Фактически большая часть социально-экономических рисков перекладывается с платформы на самого работника, - отметил эксперт.

Третья проблема – высокая интенсивность труда. Гибкость самозанятости, которая поначалу выглядела как главное преимущество этого формата труда, на деле оборачивается хроническими переработками для огромного количества самозанятых, ночной работой и стиранием границ между работой и личной жизнью. Чтобы компенсировать нестабильность дохода, люди вынуждены буквально жить на платформе.

- К обычной деятельности добавляется так называемый невидимый труд – ожидание заказов, поддержание необходимого рейтинга, постоянный контроль уведомлений, решение организационных вопросов и требований платформ, - пояснил Денис Стребков.

Еще одна проблема – иллюзия автономии и алгоритмический контроль. Независимость и самостоятельность фрилансеров сочетается с жестким контролем со стороны платформы. Формально человек может выбирать, когда и сколько ему работать. Фактически же его действия всегда ограничены алгоритмами, системой штрафов, рейтингом и правилами площадки. При этом принцип работы алгоритмов для людей остаются черным ящиком. Они не понимают, почему вдруг стали получать меньше заказов или вовсе были заблокированы.

- Это самый важный результат – ощущение уязвимости самозанятого перед платформой. Получается, что она выступает не просто посредником, а электронным диктатором, - заключил социолог.