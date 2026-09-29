В 2027 году страховые пенсии проиндексируют на 10 процентов

Пенсии привяжут не только к инфляции, но и к росту средней зарплаты по стране

По данным Социального фонда, в августе нынешнего года средний размер пенсии в России составил 25 469 рублей. У неработающих пожилых граждан она 25 840, а у их работающих коллег примерно на 2 тысячи меньше – 23 695 рублей. Однако в нашей стране есть граждане, которые получают государственную пенсию гораздо больших размеров. О них рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«На сегодняшний день максимальный размер госпенсии — свыше 100 тысяч рублей - у космонавтов, Героев Советского Союза, Героев России, Героев Труда России и матерей-героинь. Плюс дополнительное материальное обеспечение в размере 36,5 тысячи рублей, если это уже пенсионер по возрасту», — пояснила депутат.

Конечно, нас, простых смертных россиян, больше интересует вопрос – сколько на старость может заработать обычный гражданин, который не имеет особых заслуг перед государством. Единственная его заслуга в том, что он честно работал, получал «белую» зарплату и платил с нее все причитающиеся налоги. Может ли он, в зависимости от своей зарплаты и трудового стажа, приблизить выплаты к максимальным размерам госпенсии?

По словам Бессараб, если говорить о страховой пенсии в целом, то ее размер зависит от заработка: в среднем человек получает порядка 40 процентов от утраченного заработка. Именно столько он заработал за трудовую жизнь, столько и получает в виде пенсии, заключила депутат.

По проекту федерального бюджета, о внесении которого в правительство сообщил Минфин, предполагается, что страховые пенсии будут повышены в России в 2027 году дважды. С 1 февраля выплаты планируется увеличить на 6,8%, то есть на уровень предполагаемой годовой инфляции. А с 1 апреля, в соответствии с темпами роста зарплат, еще на 3,3%.

Именно эта вторая индексация представляется особо интересной, поскольку пока не имеет прецедентов. Ежегодная индексация пенсий на размер не ниже годовой инфляции предусмотрена федеральным законом и здесь нет никакой новости. А вот повторная индексация в апреле — по темпам роста зарплат - пока не совсем понятна. Как известно, с 1 апреля и прежде была индексация страховых пенсий – из доходов Социального фонда от его инвестиционной деятельности. Поскольку эти доходы совсем скромные, то в результате выплаты повышались чисто символические — на несколько десятков рублей, а чаще всего и вовсе не проводились. А как будет в следующем году?

- В проекте бюджета эта индексация предусмотрена в связи с тем, что уровень роста зарплат в стране значительно выше увеличения пенсий, - поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. – И этот разрыв из года в год увеличивается. Зарплаты растут быстрее, чем пенсии. Это своеобразная валоризация, которая состоялась в России вначале 2010 года. Тогда пенсии автоматически подняли на 10% гражданам, имевшим трудовой стаж до 2002 года, то есть, до начала пенсионной реформы. Вот и в 2027-м выплаты поднимут примерно на столько же.

- В своих интервью вы не раз говорили о необходимости «привязать» динамику роста пенсий к росту средней зарплаты по стране. Теперь это состоялось?

- Да, несмотря на проблемы бюджета, правительство изыскало возможности для такой индексации. Это очень важный и положительный момент в нашей пенсионной системе. Правительство услышало предложение о необходимости перехода к двухкомпонентной индексации – по уровню годовой инфляции и по динамике роста зарплат. С тем, чтобы предотвратить растущий разрыв между пенсиями и зарплатами.

- Вот здесь мы упираемся в гигантский разрыв между пенсиями и зарплатой. Депутат сообщила, что при выходе на пенсию человек получает 40% от утраченного заработка. Тогда как по данным Росстата, в первом квартале 2026 года, размер пенсии составляет менее 24% от начисленной средней зарплаты. Проясните ситуацию.

- 40% пенсии от утраченного заработка - это рекомендации Международной организации труда. У нас нет такого закона, обязывающего выплачивать пенсию именно в таком соотношении к утраченному заработку. Возмещение в пределах 40% и даже выше, в зависимости от региона проживания, может получить человек, у которого маленькая пенсия и которому ее необходимо поднять до прожиточного минимума. Во всех остальных случаях на нынешнем этапе замещение утраченного заработка менее 40%.

- Какую максимальную пенсию может заработать простой россиянин? Есть для нее потолок, выше которого не прыгнешь? Допустим, предприниматель или топ-менеджер получал 500 тысяч рублей в месяц и проработал 30 лет. Какая у него будет пенсия?

- Давайте посчитаем. По закону, максимальное количество пенсионных баллов, которые могут быть начислены человеку за отработанный год, составляет 10 ИПК. Один коэффициент в 2026 году стоит 159 рублей, значит, за год на лицевой счет гражданина уйдет 1590 рублей. Округлим до 1600, тем более что ИПК каждый год также индексируются. Значит, за 30 лет он заработает 48 тысяч рублей. Добавим сюда фиксированную часть пенсии около 9,5 тысячи рублей. После грубых подсчетов получим, что максимальная пенсия у гражданина без специальных заслуг перед государством, даже очень хорошо зарабатывающего, составит 58 тысяч рублей. Правда, если человек пенсию зарабатывал на северных территориях, то там применяется повышающий коэффициент и выплаты могут составить и более 58 тысяч.