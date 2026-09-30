Что нового ждет россиян в октябре: тарифы ЖКХ, индексация пенсий, семейная ипотека

Октябрь 2026-го принесет россиянам множество важных законодательных и административных нововведений, которые затронут буквально всех и каждого. В первую очередь это касается повышения тарифов — на услуги ЖКХ и на проезд по железной дороге. Важные изменения ждут самозанятых и военных пенсионеров, а также желающих взять ипотечные займы и микрокредиты. Все подробности — в комментариях экспертов «МК».

Индексация тарифов ЖКХ

С 1 октября россиян ждет новая индексация коммунальных платежей. Размер повышения будет различаться по регионам, а итоговая сумма в квитанции зависит от конкретных услуг и потребления. Для каждого региона правительство установило свой средний индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги: от 8% до 22%. В среднем по России изменение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2026 году прогнозировалось на уровне 9,9%. При этом в январе произошло повышение на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС, а основную индексацию перенесли на 1 октября.

Комментирует Павел Склянчук, член рабочей группы Экспертного совета при Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ: «Гражданам стоит приготовиться расстаться с дополнительными сотнями рублей в месяц на оплату услуг ЖКХ. И тут ничего не поделаешь: «коммуналка» отражает состояние экономики, энергетики, логистики и управления. Источников оплаты два: тариф и прямые субсидии из бюджета, но основная нагрузка ложится на граждан. Предельная стоимость платежей — 20% совокупного дохода семьи, все, что сверху, государство компенсирует. Риски для малообеспеченных во многом нейтрализуют субсидии: многодетным и льготным категориям положены компенсации, оформить их можно в МФЦ или на Госуслугах.

Снижать платеж законно можно и нужно не заморозкой тарифов, а энергоэффективностью и точностью счетчиков: потери при поставке ресурсов велики. Просто не оплачивать жилищные услуги нельзя — это ударит по добросовестным соседям. При ошибке в квитанции нужно зафиксировать факт, сверить данные и обратиться в УК. Если пояснений нет — коллективная жалоба в жилищную инспекцию, затем в общественную организацию по защите прав в ЖКХ или местному депутату. Доказанные неправомерные начисления возвращают перерасчетом в счет будущих периодов».

Изменение условий семейной ипотеки

С 1 октября начнут действовать новые условия программы семейной ипотеки: процентная ставка и сумма будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Льготная ипотека будет предоставляться на всей территории России (за исключением четырех столичных регионов): по ставке 2% годовых и максимальной сумме кредита в 10 млн руб. для семей с пятью и более детьми (где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора); по ставке 4% годовых и 10 млн руб. для семей с четырьмя детьми; по ставке 6% годовых и 10 млн руб. для семей с тремя детьми; по ставке 8% годовых и 8 млн руб. для семей с двумя детьми; по ставке 10% годовых и 6 млн руб. для семей с одним ребенком. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей семейная ипотека будет выдаваться под 4% годовых максимум на 18 млн руб. — для семей с пятью и более детьми; 6% годовых, 18 млн руб. — для семей с четырьмя детьми; 8% годовых, 18 млн руб. — для семей с тремя детьми; 10% годовых, 15 млн руб. — для семей с двумя детьми; 12% годовых, 12 млн руб. — для семей с одним ребенком. Кроме того, вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита — до 15 лет.

Комментирует Владимир Зернов, финансовый аналитик Bitbanker: «В обновленном виде семейная ипотека призвана стимулировать рождение большего количества детей и выглядит более продуманным инструментом демографической политики по сравнению с изначальным вариантом, уравнивавшим ставку для всех в 6%. Вопрос об ужесточении условий семейной ипотеки назревал очень давно. В условиях высокой ключевой ставки затраты бюджета на семейную ипотеку сильно выросли: по правительственным оценкам, в прошлом году на нее ушло 5% всего бюджета страны, что превысило затраты по разделу «Образование». К тому же семейная ипотека часто использовалась с инвестиционными целями, что не соответствовало задуманной функции и делало жилье менее доступным для тех, кто хотел приобрести недвижимость с целью проживания. Ужесточение условий сократит количество недвижимости, приобретенной с помощью семейной ипотеки. Это негативные новости для девелоперов, но хорошие новости для тех покупателей жилья, кто не имел права на льготы, — темпы роста цен на недвижимость могут замедлиться из-за падения спроса».

Фото: Геннадий Черкасов

Индексация военных пенсий

С 1 января пенсии бывших военнослужащих и силовиков рассчитываются исходя из 93,59% суммы денежного довольствия. Кроме того, с 1 октября размер военных пенсий планируют дополнительно увеличить на 4% в связи с повышением денежного довольствия. Повышение коснется бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств: Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС, таможенной службы и противопожарной службы, а также членов семей военнослужащих, получающих пенсию по потере кормильца. Точная сумма зависит от размера денежного довольствия, выслуги лет и установленных надбавок.

Комментирует Евгений Машаров, член Общественной палаты РФ: «Закон подразумевает 3 вида военной пенсии. К ним относятся: пенсия за выслугу лет (назначается при достижении требуемой выслуги или при увольнении по возрасту/здоровью при необходимом общем стаже); пенсия по инвалидности (устанавливается, если инвалидность наступила в период службы, вскоре после увольнения или связана с полученной военной травмой); пенсия по потере кормильца (выплачивается нетрудоспособным членам семьи погибшего или пропавшего без вести военнослужащего).

Военная пенсия проиндексируется с 1 октября на 4%. Напомню, что размер выплаты привязан не к инфляции напрямую, а к росту денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Индексация военной пенсии произойдет автоматически, то есть в беззаявительном порядке. Государство последовательно поддерживает тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны, и поэтому каждый год индексирует военные пенсии».

Пополнение счета через чужие банкоматы

С 1 октября у россиян появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоя