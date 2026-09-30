Эксперт предрек Европе серьезный рост цен на дизель

Эксперт Митрахович: в Европе произойдет рост цен на дизель до трех евро за литр

Европе грозит подорожание дизельного топлива до трех евро за литр. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, на фоне удорожания дизеля пострадают и государства, зависящие от Европы, — в частности, Украина.

«В Европе будет рост стоимости дизеля где-то до трех, возможно даже, евро за литр. Как на какое-то время, пока завышение спроса не произойдет», — отметил Митрахович.

Эксперт добавил, что в этом случае заметно поднимутся цены и на Украине, поскольку страна получает нефтепродукты из Европы. Там топливо уже сейчас стоит дорого, а европейские расценки, по его словам, перейдут на Украину еще и с дополнительной наценкой, если нынешние тенденции сохранятся.

До этого еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен признал, что отказ от российских энергоносителей привел к переориентации ЕС на импорт из США и других стран, что создало новую зависимость. По словам чиновника, текущие высокие цены на топливо оказывают негативное влияние как на благосостояние граждан, так и на конкурентоспособность европейской промышленности.

Также Дан Йоргенсен заявил, что Европейская комиссия попросила власти США отказаться от идеи ограничить поставки дизеля в Европу.

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