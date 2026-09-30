Финляндия обновила «позорный рекорд» по госдолгу

Iltalehti: госдолг Финляндии за пять лет вырос с 75% до 90,3% ВВП

Государственный долг Финляндии достиг 90,3% внутреннего валового продукта, установив, как отмечают СМИ, «позорный рекорд». Об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на главного актуария Статистического управления Финляндии Ханну Бьёрклунд.

«Соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту достигло рекордного уровня, превысив 90%», — сказала она.

Рост показателя был стремительным: за год госдолг увеличился на 13,6 млрд евро, тогда как еще пять лет назад этот коэффициент составлял 75% ВВП.

По словам специалиста, в 2026 году уровень задолженности Финляндии впервые превысил средний показатель по еврозоне.

Ранее шесть стран Евросоюза (ЕС)— Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия — потребовали радикально сократить бюджет ЕС. Они настаивают на урезании расходов на сотни миллиардов евро.

До этого госдолг Украины обновил исторический максимум, превысив 215,5 миллиарда долларов.

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