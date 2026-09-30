Франция планирует ввести налог на продукты с высоким содержанием сахара

Во Франции готовят проект налога на продукты с высоким содержанием сахара

Правительство Франции 1 октября представит Совету министров проект налога на продукты с высоким содержанием сахара. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремёсел и туризма Серж Папен призвал к широкой общественной дискуссии. Он отметил серьёзную проблему ожирения и диабета в стране. «Сейчас ребенок к девяти годам съедает столько же сахара, сколько его дед за всю свою жизнь», — заявил министр.

Новый сбор затронет готовые продукты питания. В этот список входят торты, выпечка, сладкие спреды и морковное пюре. Мера повторяет логику сбора со сладких напитков. Этот сбор действует во Франции с 1 января 2012 года. С 2026 года правительство применяет три уровня ставки. Максимальный сбор составляет €35,63 за гектолитр. Новый налог принесёт государству около €200 млн в год с 2027 года.

Во Франции на сегодняшний день фиксируется высокий рост уровня ожирения и диабета. Чрезмерное потребление сахара остаётся острой проблемой национального здравоохранения.

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