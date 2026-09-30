Германия и Казахстан расширяют сотрудничество в энергетике и логистике

Берлин и Астана договорились о поставках нефти и развитии транспортных коридоров

Германия и Казахстан намерены расширить сотрудничество в энергетике, промышленности и логистике. Об этом сообщает телеканал Tagesschau по итогам встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Берлин заинтересован в увеличении поставок казахстанской нефти для замены российской.

«Мы очень заинтересованы, например, в получении нефти из Казахстана взамен нефти, которую больше не получаем из России», — заявил Фридрих Мерц.

Стороны согласовали дорожную карту промышленного и сырьевого сотрудничества на 2026–2028 годы. Документ предусматривает развитие добычи и переработки критического сырья. Германия и Казахстан намерены создавать совместные производственные мощности. Также стороны планируют сближать технические стандарты для облегчения работы германских компаний в республике. Отдельное внимание уделили транспортному коридору. Стороны назвали стратегически важным

Транскаспийский международный транспортный (Средний коридор) связывает Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море и Турцию. Маршрут позволяет перевозить грузы в обход территории России. Товарооборот двух стран в 2025 году вырос на 13,4% и достиг $4,5 млрд. Общий объём германских инвестиций за 21 год составил около $8 млрд. В рамках экономического форума запустили проекты с объёмом инвестиций более €1 млрд.

Эта магистраль проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Маршрут обеспечивает доставку грузов из Азии в Европу в обход российской территории. Развитие этой логистической цепи стало приоритетом для Евросоюза после введения ограничений против РФ.

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