Инфляция в Италии обвалила бюджеты: цены взлетели на 4,1%

Италия столкнулась с рекордным за четыре года ускорением инфляции. По данным Национального института статистики (ISTAT), в сентябре цены выросли почти на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении показатель достиг 4,1%.

Эта цифра существенно превысила прогноз Центробанка страны в 3,1% и целевой ориентир правительства в 2%. Основной драйвер роста — энергетический сектор. Стоимость электричества, газа и автомобильного топлива подскочила на 22,3% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Продукты питания также показали рекордный скачок с октября 2022 года, прибавив в цене 2% за месяц. Ситуация вызвала тревогу в правительстве. Премьер-министр Джорджа Мелони обратилась к Евросоюзу с просьбой разрешить увеличить потолок бюджетного дефицита. Эти средства планируется направить на компенсацию высоких расходов граждан на энергоносители.

Разрыв между официальной статистикой и реальностью ощущается остро. Согласно опросам института Noto Sondaggi, три четверти итальянцев называют рост стоимости жизни главной проблемой страны. При этом субъективная «ощущаемая» инфляция достигает 10–15%.

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