Как взять семейную ипотеку с 1 октября: пошаговая инструкция с учетом изменений

Семейная ипотека остается одной из основных программ господдержки для покупателей жилья. Напомним, что с 1 октября 2026 года ее условия существенно меняются. Размер ставки и максимальная сумма кредита теперь будут зависеть от количества детей в семье, а максимальный срок льготного кредитования составит 15 лет. Разбираемся, кто может воспользоваться программой и как оформить ипотеку.

По данным исследования, проведенного аналитиками строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг», 74% россиян знают о существовании семейной ипотеки. При этом только 55% опрошенных знакомы с ее основными условиями и понимают, кто вправе претендовать на льготный кредит, какую недвижимость можно приобрести и какие документы потребуются.

С 1 октября программа распространяется на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок младше семи лет на момент заключения кредитного договора. Размер ставки зависит от общего количества детей в семье. В большинстве регионов России для семьи с одним ребенком ставка составит 10% годовых, с двумя детьми – 8%, с тремя – 6%, с четырьмя – 4%, с пятью и более – 2%. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ставки выше: от 12% для семей с одним ребенком до 4% для семей с пятью и более детьми.

Отдельно стоит учитывать правила, действующие с февраля 2026 года. Супруги при оформлении семейной ипотеки, как правило, выступают созаемщиками, а принцип программы предусматривает получение одного льготного кредита на семью.

Семейную ипотеку можно использовать для приобретения жилья в новостройке, а в некоторых городах – и квартир на вторичном рынке. Средства можно направить на строительство или приобретение индивидуального жилого дома с земельным участком. Условия для разных видов недвижимости и конкретных объектов могут отличаться, поэтому их необходимо заранее проверить в банке.

Первый шаг при оформлении ипотеки: нужно убедиться, что семья соответствует требованиям по составу семьи и возрасту ребенка. Стоит проверить, не использовалось ли ранее право на льготную ипотеку и соответствует ли выбранная недвижимость условиям программы.

Второе: определите бюджет. После 1 октября максимальная льготная сумма будет зависеть от количества детей: до 6 миллионов рублей для семей с одним ребенком, до 8 миллионов – с двумя и до 10 миллионов – с тремя и более детьми в большинстве регионов. Если стоимость жилья выше лимита, банк может предложить комбинированную схему с использованием рыночной ставки на сумму сверх льготного лимита.

Третье: подготовьте документы. Банк запросит документы, удостоверяющие личность и доход заемщиков, а также документы, подтверждающие право семьи на участие в программе. В зависимости от ситуации могут потребоваться свидетельства о рождении детей, сведения об их регистрации. Состав пакета лучше заранее уточнить в выбранном банке.

Четвертый шаг – получение предварительного одобрения. После проверки документов банк определит доступную сумму кредита и условия сделки. На этом этапе важно сопоставить ежемесячный платеж с семейным бюджетом и оставить резерв на ремонт, страхование, коммунальные расходы и другие обязательные платежи.

Пятое: оформление сделки. После одобрения ипотеки банк проверяет выбранную квартиру или дом. Затем стороны заключают кредитный договор и договор купли-продажи либо договор участия в долевом строительстве. После регистрации сделки банк перечисляет средства продавцу или застройщику.

Эксперты рекомендуют заранее оценить не только ставку, но и полную стоимость кредита. Кроме первоначального взноса покупателю могут потребоваться средства на страхование, оценку недвижимости, регистрацию сделки и ремонт.

Еще один важный момент – срок кредита. С 1 октября максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита составит 15 лет. Это означает, что при расчете бюджета семьи стоит сравнивать не только размер ежемесячного платежа, но и общую сумму выплат за весь период.

Таким образом, перед оформлением семейной ипотеки в 2026 году будущему заемщику стоит пройти три основных проверки: соответствует ли семья требованиям программы, подходит ли выбранная недвижимость и укладывается ли сделка в финансовые возможности семьи. После изменения условий с 1 октября особенно важно учитывать количество детей и регион проживания: именно от этих параметров теперь будут зависеть ключевые параметры льготного кредита.