На российских прилавках появилось «медовое яблоко»

URA.RU: Около 80% ассортимента хурмы в торговых сетях приходится на импорт

В российских магазинах появились первые партии хурмы из ЮАР и Узбекистана. Минимальная цена плодов на полках крупных ритейлеров стартует от 160 рублей за килограмм. При этом рынок этой культуры остается нишевым: около 80% ассортимента в торговых сетях — импорт, а выращивание внутри страны экономически невыгодно из-за высоких рисков и отсутствия массового спроса. Об этом пишет URA.RU.

По словам эксперта Станислава Богданова, в крупных сетях представлено до трех видов хурмы.

«Сезон хурмы в российских регионах начинается в середине октября и продолжается до декабря, а полностью плоды созревают к ноябрю. По мере поступления российского урожая выбор будет расширяться, а стоимость снижаться», — сообщил он.

Основные объемы сейчас везут из Узбекистана, где в сентябре стартовал сбор нового урожая, а также из ЮАР. Остальную часть ассортимента занимает отечественная хурма.

Родиной культуры считается Китай, однако сегодня ее выращивают во многих странах, в том числе в России. В разных государствах плоды называют «медовым яблоком», «китайским яблоком» и «финиковой сливой».

Доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод полагает, что выращивать хурму в России коммерчески нецелесообразно: она не произрастает здесь в объемах, позволяющих конкурировать с импортом, а спрос на нее невелик. По его мнению, массовой культуры выращивания в стране нет, а выход на товарные объемы сопряжен с риском прогореть, если, например, изменится курс валют и зарубежная хурма окажется заметно дешевле.

«Рынок хурмы нишевый, это не миллионы тонн яблок, груш или персиков. Их в России покупают чаще», — отметил аналитик.

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