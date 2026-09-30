Новые правила для самозанятых: что изменится с 1 октября

Деятельность самозанятых, особенно тех, кто задействован в платформенной экономике (например, на маркетплейсах), претерпит заметные изменения. С 1 октября вступает в силу постановление Правительства РФ №760. Оно направлено на борьбу с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми. Что же именно изменится, на ком и как это отразится? «МК» обратился за разъяснениями к экспертам.

Главное октябрьское нововведение - вводятся временные лимиты на сотрудничество с одним заказчиком для площадок из перечня Минэкономразвития. Систематической занятостью будут считать работу на одного заказчика через платформу от 60 часов в месяц и более в течение шести месяцев подряд. При этом, если хотя бы в одном месяце исполнитель отработает меньше 60 часов, отсчет шестимесячного периода обнулится.

Если же лимит превышен, платформа обязана приостановить выдачу и прием заказов именно в данном тандеме «заказчик — исполнитель». При этом у самозанятого сохраняется право брать заказы у других заказчиков через ту же платформу.

Важно то, что в документе не предусмотрены штрафы для самозанятых. Однако если налоговая установит, что отношения с самозанятым имеют признаки трудовых, у заказчика возникают налоговые и административные риски. Например, обязанность по доначислению НДФЛ и страховых взносов.

Плюсы и минусы данного нововведения для «МК» оценили эксперты.

Евгений Машаров, член Общественной палаты РФ:

«С 1 октября 2026 года начнёт действовать Постановление Правительства РФ № 760, согласно которому продолжительность выполнения работ или оказания услуг самозанятыми для одного заказчика через онлайн-платформу не должна превышать 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Данная норма затрагивает самозанятых, которые выполняют заказы через агрегаторы и маркетплейсы. Для тех, у кого заказы на платформах являются дополнительным доходом, это не касается.

Цель нововведения - пресечение случаев, когда за гражданско-правовыми отношениями фактически скрываются трудовые. Можно смело сказать, что это огромный плюс для самозанятого гражданина, который по факту является штатным сотрудником. Самозанятый теперь становится защищенным от ситуации, когда его труд годами использовали, лишая социальных гарантий (оплачиваемого отпуска, больничных, пенсионных накоплений), которые положены работникам, нанятых по трудовому договору».

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global:

«Нововведение очень неоднозначное. Выиграет от него, главным образом, государство и налоговые органы, поскольку они теперь смогут быстрее выявлять нелегальную занятость «под чужим флагом» (то есть, по договору гражданско-правового характера, заключаемого организацией-заказчиком товаров, работ или услуг с плательщиком налога на профессиональный доход), и взимать недостающие налоговые платежи. Могут также выиграть те работники, чьи права были нарушены работодателем, когда их принудительно, под угрозой увольнения, перевели в самозанятые. Но на этом плюсы и заканчиваются. Добросовестным заказчикам и добросовестным плательщикам налога на профессиональный доход (самозанятым) такие правила не будут выгодными, поскольку из-за ограничений доходы самозанятого могут упасть, а заказчик, в свою очередь, может потерять хорошего поставщика или исполнителя работ или услуг. Не в восторге будут также владельцы и управляющие платформ, потому что им теперь придётся потратиться на новое программное обеспечение, позволяющее считать рабочие часы самозанятого, чтобы он не превысил установленный лимит времени работы на одного заказчика. А это, соответственно, повлечёт за собой рост издержек, рост комиссий для участников платформы и даже может внести определённый вклад в инфляцию, по крайней мере в инфляцию в сфере услуг».

Алексей Колганов, директор направления WFM компании Goodt:

«С 1 октября вступает в силу постановление №760, которое формализует критерий системности для самозанятых и ИП, работающих через цифровые платформы. Исполнитель может работать на одного заказчика через платформу не более 60 часов в месяц; при систематическом превышении лимита шесть месяцев подряд площадка обязана приостановить оформление новых заказов между этой парой на два календарных месяца, но с другими заказчиками работать можно. Если хотя бы в одном из шести месяцев отработано 60 часов или меньше, отсчет начинается заново; документ действует до 1 октября 2032 года. Для тех, кто стабильно работает на одного заказчика, изменения чувствительны: при загрузке 100–120 часов в месяц лимит фактически сокращает возможности вдвое, привычный поток заказов и доход падают, хотя полностью не исчезают. Главный риск для бизнеса — переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые: превышение лимита может стать триггером. А это грозит доначислением налогов и страховых взносов за шесть месяцев, пенями, штрафами, корректировкой отчетности и оформлением в штат. Платформа видит только свои данные, поэтому полная картина нагрузки может быть у заказчика, и именно он отвечает за суммарное превышение — в том числе при нескольких юрлицах группы и ручном учете ротаций. Самозанятому стоит расширять базу заказчиков через другие платформы и прямые договоры, распределяя нагрузку, либо при устойчивой загрузке выше лимита обсуждать штатное оформление с социальной защитой, отпуском и гарантированным доходом».