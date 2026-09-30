Почему россиян волнуют цены на сахар, чай и колбасу: эксперты объяснили

В своем исследовании относительно инфляционных ожиданий россиян в сентябре Центробанк отдельно указывает на рост тревоги, связанный с подорожанием продуктов питания. Причем в этом контексте респонденты упоминают в основном сыр, колбасы, сахар, соль, кофе, чай, мясо и птицу. И значительно реже – фрукты и овощи, хлеб и хлебобулочные изделия. Насколько обоснованна такая избирательность в продуктовом ассортименте?

Медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте в сентябре выросла до 14,2%, прибавив 0,5 процентных пункта по сравнению с августом и 1,6 п.п. за год. Наблюдаемая гражданами инфляция увеличилась до 15,1% с 14,3% в августе, пишут аналитики ЦБ в докладе «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Как сообщил ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, стоимость минимального набора продуктов на одного человека в РФ с начала 2026 года выросла на 8,5%, составив в июле в среднем 8159 рублей в месяц. Самая высокая стоимость продуктовой корзины зафиксирована на Чукотке — 21 085 рублей, самая низкая в Мордовии — 6591 рубль.

Центробанк отмечает, что показатели инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции на основе опросов граждан почти всегда выше фактической инфляции и в России, и в других странах. Эксперты же напоминают о давней закономерности: чем выше доля продуктов питания в потребительской корзине Росстата и повседневных расходах домохозяйств, тем острее люди реагируют на меняющиеся ценники в продуктовых маркетах.

«Опрос довольно точно передает то, что люди видят при покупках, но его результаты нельзя трактовать как список товаров, которые подорожали сильнее всех, - рассуждает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. - По данным Росстата, в августе сахар вырос в цене на 5,7%, мясо птицы - на 2,2%, свинина - на 1,3%. В сентябре мясо, сахар и соль продолжили дорожать. А овощи и фрукты благодаря сезонному урожаю дешевели, поэтому их стали упоминать реже. Стоимость хлеба тоже росла, но гораздо медленнее сахара. При этом по отдельным товарам восприятие расходится со статистикой, ведь кофе и чай в августе, наоборот, немного подешевели. Люди могут помнить прежнее повышение цен на них или замечать изменения на полках конкретных магазинов».

Что касается медианного годового показателя инфляционных ожиданий россиян в 14,2%, он подтверждает тенденцию: люди снова ждут еще более существенного роста цен. Причем это не прогноз фактической инфляции, да и оценки в опросах обычно выше официальной цифры. Но для Центробанка эти настроения исключительно важны, поскольку, когда покупатели заранее ждут подорожания, им сложнее поверить в тренд на устойчивое замедление инфляции. Как отмечает Чернов, один месяц еще не говорит о длительном изменении ожиданий, однако сентябрьские данные дают регулятору повод осторожнее подходить к дальнейшему снижению ключевой ставки.

«В России наблюдаемая инфляция уже достаточно долгое время находится в районе 14-15%, нисколько не снижаясь, - говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. – Этот показатель зиждется на оценках людьми тех товаров-маркеров, которые они покупают в повседневной жизни, намного чаще всех прочих. Речь идет о курице, хлебе, сахаре, молоке, крупах. В целом же в эту же категорию «обывательской» инфляции входят и платежки ЖКХ, и бензин, взлетевший в цене на 20 с лишним процентов с начала года. Росстат же в силу совершенно иных подходов и методологии приводит некое обобщенное значение: в его расчетах содержится масса товаров и услуг, до которых рядовым людям зачастую нет никакого дела. Таких, например, как зарубежный летний отдых в пятизвездных отелях. Его потенциальное удешевление не отражается на массовых потребительских настроениях, в отличие от ситуации с ценами на моторное топливо».

По словам директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца, своим докладом ЦБ фактически сигнализирует, что снижения ключевой ставки не стоит ждать минимум до конца года. Это диктует общий инфляционный фон. Показатель ценовых ожиданий населения крайне значим для регулятора именно потому, что он даёт ему вполне точную, адекватную картину будущей реальной, а не официальной (от Росстата) инфляции. Плюс он позволяют отследить динамику потребительского спроса на товары и услуги: видя, что насколько подорожал за месяц тот или иной сорт колбасы, всё меньше людей захотят покупать её в дальнейшем.