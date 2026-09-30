Производство стали полностью остановилось на Украине

Производство стали на Украине полностью остановилось после выхода из строя последних работавших предприятий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на федерацию металлургов страны.

По данным агентства, в 2025 году Украина произвела 7,4 млн тонн стали против 21,4 млн тонн в 2021 году. До начала 2022 года страна входила в число десяти крупнейших производителей стали в мире.

В сентябре работу последовательно остановили несколько крупных предприятий. 18 сентября стало известно о прекращении производства на «Запорожстали» и «Каметстали», а 22 сентября — на «Интерпайп Стали». Днепровский металлургический завод ранее фактически прекратил работу из-за финансовых проблем.

Металлургия остается одним из источников валютных поступлений Украины: ежегодно отрасль обеспечивала около $6,2 млрд, или примерно 13% таких поступлений. Ранее сообщалось, что в сентябре страна впервые за 100 лет провела неделю без производства стали.

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