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Экономика 2088

Производство стали полностью остановилось на Украине

Украина полностью прекратила производство стали после остановки заводов

Украина полностью прекратила производство стали после остановки заводов

Производство стали на Украине полностью остановилось после выхода из строя последних работавших предприятий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на федерацию металлургов страны.

По данным агентства, в 2025 году Украина произвела 7,4 млн тонн стали против 21,4 млн тонн в 2021 году. До начала 2022 года страна входила в число десяти крупнейших производителей стали в мире.

В сентябре работу последовательно остановили несколько крупных предприятий. 18 сентября стало известно о прекращении производства на «Запорожстали» и «Каметстали», а 22 сентября — на «Интерпайп Стали». Днепровский металлургический завод ранее фактически прекратил работу из-за финансовых проблем.

Металлургия остается одним из источников валютных поступлений Украины: ежегодно отрасль обеспечивала около $6,2 млрд, или примерно 13% таких поступлений. Ранее сообщалось, что в сентябре страна впервые за 100 лет провела неделю без производства стали.

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Автор:
Киев

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