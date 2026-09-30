СМИ: поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня

Bloomberg: экспорт нефти из Ближнего Востока вырос до 98% от довоенного уровня

Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные банка JP Morgan. Аналитики фиксируют почти полное восстановление объёмов экспорта из региона.

«Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня», — говорится в публикации агентства.

Точные сроки достижения этих показателей в сообщении не указаны. Перечень стран и маршрутов поставок также отсутствует. По данным JP Morgan, объёмы отгрузок восстановились по сравнению с периодом до начала конфликта. Это свидетельствует о постепенной нормализации логистических цепочек. Также наблюдается рост добычи в регионе.

Ближний Восток остается ключевым поставщиком сырья на мировом рынке. Динамика отгрузок из этого региона влияет на баланс спроса и предложения. Этот фактор также влияет на формирование цен на энергоносители.

Возвращение объёмов к прежним значениям может оказать давление на стоимость барреля. Это особенно актуально на фоне нестабильного спроса со стороны крупнейших импортеров. Аналитики продолжат следить за статистикой отгрузок. Дальнейшее развитие ситуации зависит от решений ОПЕК+, динамики мировой экономики и уровня добычи в других регионах.

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