США столкнулись с рекордным скачком торгового дефицита

В прошлом месяце Соединённые Штаты столкнулись с неожиданным скачком дефицита торгового баланса. Причиной стал резкий рост стоимости импорта промышленных товаров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства торговли США.

Согласно этим данным, дефицит товарооборота вырос на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 132,6 миллиарда долларов. Это самое большое значение с начала 2025 года.

Импорт товаров увеличился на 5,5%, в основном за счёт роста стоимости входящих поставок промышленных товаров на 16,6%. Экспорт товаров из США, в свою очередь, вырос на 1,9%.

Ранее сообщалось, что в США сложилась беспрецедентная ситуация на рынке труда: у среднестатистического жителя страны на поиск работы уходит шесть месяцев и дольше. Такие сроки стали самыми длительными с середины 2010-х годов.

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