В России продлен запрет на вывоз из страны двух видов топлива

Российское правительство приняло решение о продлении временного ограничения на вывоз из страны двух видов топлива. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте кабинета министров.

Уточняется, что речь идет о дизельном топливе и судовом топливе. Данная мера, как сообщается в пресс-релизе, будет действовать вплоть до 31 октября 2026 года включительно.

Ограничения, согласно сообщению, распространяются прежде всего на непосредственных производителей топлива. Помимо дизеля и судового топлива, под временный запрет попал также экспорт газойлей.

Отмечается, что общий запрет на вывоз топлива из России действует до конца января следующего года. Эта мера была введена для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Причиной стали участившиеся атаки украинских вооруженных формирований на крупные нефтеперерабатывающие заводы, что ограничило поступление топлива на внутренний рынок страны.

Выправить сложившееся положение правительство рассчитывает за счет увеличения импорта из-за рубежа. В первую очередь речь идет о поставках из Белоруссии, Казахстана и Индии.

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