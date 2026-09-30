В Соцфонде рассказали о повышении пенсий в новых регионах

Соцфонд: пенсии в новых регионах РФ повышали трижды в 2026 году

Выплаты для пенсионеров из новых регионов России, как проинформировали в пресс-службе Социального фонда, в 2026 году были повышены трижды: в январе, апреле и августе.

Как и по всей стране, в текущем году выплаты пенсионеров из новых российских субъектов были повышены трижды: в январе на 7,6%, в апреле на 6,8% и в августе - в соответствии с поступлением взносов работодателей.

30 сентября в России отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Россией.

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