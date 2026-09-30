Выдачу микрокредитов ужесточат с 1 октября: эксперты оценили изменения

С начала октября правила получения микрозаймов в России изменятся. С 1 октября 2026 года по 1 апреля 2027 года в России вступит в силу переходный период: МФО не сможет выдать клиенту новый заем с полной стоимостью кредита (ПСК) свыше 200% годовых, если у него уже есть два непогашенных «дорогих» займа. С 1 апреля 2027 года правило ужесточается: новый заем с ПСК свыше 100% годовых нельзя будет оформить, пока не погашен предыдущий подобный заем. Мало того, даже после его погашения для оформления нового потребуется дождаться окончания «периода охлаждения»: взять следующий заем можно будет не ранее чем на четвертый день после закрытия предыдущего.

Евгений Машаров, член Общественной палаты РФ:

«С 1 октября 2026 года до 1 апреля 2027 года начнет действовать переходный период по ограничениям на выдачу микрозаймов . Начиная с этой даты у одного гражданина не может быть больше двух дорогих микрозаймов одновременно. Дорогой заем — это кредит, у которого полная стоимость (все проценты, комиссии и другие обязательные платежи, пересчитанные в годовые) выше 200% годовых. С 1 апреля 2027 г. условия станут жестче: одновременно можно будет иметь только один микрозаем с полной стоимостью выше 100% годовых. Также будет «период охлаждения»: после погашения предыдущего кредита оформить новый можно будет только через четыре дня. Цель данных нововведений – избавить заемщиков от «долгового болота», когда заемщик оформляет новый микрозаем, чтобы закрыть предыдущий. Кроме того, это позволит снизить финансовую нагрузку заемщика, ведь риск накопить слишком большую и опасную задолженность в разы снижается».

Артур Леер, президент Ассоциации экспортеров и импортеров:

«Ограничения вводят действительно жесткие. Распространено заблуждение, что ПСК свыше 200% не возникает при коротком микрозайме: ПСК считается за год, поэтому даже при 0,8% в день базовая ставка составит около 292% годовых. Помимо ПСК есть порог переплаты — не более 100% суммы долга; с 1 апреля 2027 года дорогим будет кредит с ПСК выше 100%. Обычно МФО выдают по 0,8% в день, поэтому любой долг, даже 10 000 рублей на неделю, — дорогой, а с 1 апреля 2027 года можно будет оформить только один дорогой заем. Закон не запрещает займы в принципе, количество дешевых кредитов не ограничено, но маловероятно, что МФО выдаст их дешевле 0,54% в день с 1 октября 2026 года, а с апреля 2027 года — дешевле 0,27% в день. Закрыть один дорогой заем другим при двух имеющихся дорогих займах не получится; вероятно, закрывать долг придется через банковский кредит, реструктуризацию или банкротство, а часть людей может обратиться к нелегальным кредиторам. Риск продажи долга коллекторам есть; МФО и сами взыскивают долги, несмотря на запрет выбивания и ограничения звонков, а психологическое давление может подтолкнуть должника к нелегалам или мошенникам».

Артем Быков, генеральный директор Moneyman:

«Эффект нововведения в большей степени затронет новых заемщиков. У нового кредитора клиент чаще может рассчитывать на краткосрочный заем с соответствующей ставкой, так как кредитор закладывает повышенный риск; получить одобрение при наличии двух дорогих займов будет сложнее, возможны отказы. По мере перехода в категорию повторных клиентов и при хорошей платежной дисциплине доступны более долгосрочные продукты по привлекательным ставкам, поэтому такие заемщики меньше подвержены нововведению. Решение об отказе всегда принимается по совокупности факторов: долговая нагрузка, скоринговая политика МФО, качество кредитной истории. Риск ухода людей к нелегальным кредиторам однозначно есть: нереализованный спрос клиентов, которым срочно требуются деньги, найдет выход в теневом секторе. Но взаимодействие с нелегалами вне правового поля опасно: клиенты теряют суммы, кратно превышающие долг, возможна потеря имущества; дополнительный негатив — нелегальные коллекторы с жесткими методами выбивания долгов».