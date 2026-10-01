Bloomberg оценил потери богатейших россиян с начала 2026 года

Состояние российских миллиардеров с начала года сократилось на $23,6 млрд

Состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2026 года сократилось на $23,599 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Наибольшее снижение капитала среди российских участников рейтинга зафиксировано у Михаила Прохорова — на $6,22 млрд, до $10,4 млрд. Состояние Владимира Потанина уменьшилось на $4,28 млрд, до $22,1 млрд, Алишера Усманова — на $2,69 млрд, до $16,6 млрд, а Владимира Лисина — на $2,62 млрд, до $21,1 млрд.

Капитал сооснователя Telegram Павла Дурова сократился на $2,56 млрд и составил $11,8 млрд. При этом крупнейший прирост среди российских бизнесменов зафиксирован у Алексея Мордашова — его состояние увеличилось на $1,51 млрд, до $27,8 млрд.

Также с начала года состояние Искандера Махмудова выросло на $151 млн, до $8,03 млрд, Дмитрия Рыболовлева — на $131 млн, до $9,9 млрд, а Михаила Фридмана — на $119 млн, до $10,2 млрд.

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