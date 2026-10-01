BMW урежет 20% управленцев и внедрит ИИ

BMW объявила о сокращении 20% управленческих должностей к 2027 году

Немецкий концерн BMW намерен кардинально перестроить организационную структуру и сократить пятую часть управленческих звеньев. Об этом сообщает DW (признана СМИ-иноагентом в России и нежелательной организацией). К середине 2027 года компания планирует убрать 20% подразделений и связанных с ними руководящих постов.

Реформа затронет в первую очередь топ-менеджмент, но изменения почувствуют и линейные руководители. В BMW подчеркивают, что упразднение уровней управления не равнозначно массовым увольнениям. Однако параллельно в компании действует программа добровольного ухода сотрудников.

От производства кадровые сокращения не коснутся. Во всех остальных подразделениях штат уменьшится примерно на 8 тысяч человек, что составляет около 5% от общей численности персонала. Основной удар придется на административный блок и отделы исследований и разработок в Германии.

Ключевым инструментом новой стратегии станет искусственный интеллект. Технологию планируют внедрить во все бизнес-процессы для ускорения принятия решений и повышения эффективности. Гибкая структура должна помочь автогиганту быстрее адаптироваться к региональным рынкам.

Причиной трансформации стало ухудшение позиций немецкого автопрома. Компания сталкивается со слабым спросом в Европе, агрессивной экспансией китайских производителей, американскими тарифами и бумом электромобилей. BMW рассчитывает повысить прибыльность основного бизнеса и сократить количество модельных вариаций.

Особое внимание уделят локализации продуктов. В Китае к 2030 году доля автомобилей, адаптированных под местные предпочтения, должна достичь 95%. Для европейского рынка в 2028 году запланирован выпуск новой доступной электро модели.

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