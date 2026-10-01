Два дорогих займа — предел: МФО ввели новое ограничение

Новое правило распространяется на займы с ПСК более 200% годовых. На первом этапе МФО смогут одновременно выдавать одному человеку не более двух таких кредитов, причем при проверке должны учитываться обязательства не только перед микрофинансовыми организациями, но и перед другими кредиторами.

В Центробанке ранее объясняли, что мера направлена на снижение риска ситуации, когда заемщик берет новый микрокредит для погашения предыдущего. По данным регулятора, около трети клиентов МФО по итогам первого полугодия 2026 года имели два и более займа с высокой стоимостью.

Ограничение касается только новых заявок, поданных после 1 октября. Ранее заключенные договоры продолжают действовать. При этом запрет не распространяется на новые займы с ПСК ниже 200% годовых, если заемщик способен обслуживать дополнительные обязательства.

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