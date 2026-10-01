Франция готова к отопительному сезону на 83%

Перед началом отопительного сезона хранилища природного газа на территории Франции заполнены на 83%. Ожидается, что запасы увеличатся до 85%. Об этом в эфире телеканала BFM Business заявила председатель Комиссии по регулированию энергетики (CRE) Эмманюэль Варгон.

По её словам, ситуация улучшается, поскольку уровень запасов уже превышает 83%, а целевой показатель составляет 85%. Глава CRE отметила, что задержка с заполнением хранилищ была связана с ожиданием участниками рынка изменения цен. Они начали выполнять обязательства по накоплению запасов с конца августа.

Варгон пояснила, что цены на газ растут, и поскольку Франция импортирует до 95% этого топлива, она полностью зависит от обстановки на мировых рынках энергоресурсов.

«Лишь вчера впервые за долгое время цены на газ существенно снизились, но до этого они очень сильно росли. Пока что мы сохраняем осторожность, поскольку существует слишком много геополитических факторов», — сказала она.

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