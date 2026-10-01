Известно, какая страна в ЕС лидирует по уровню безработицы

Уровень безработицы в Финляндии по-прежнему самый высокий в Евросоюзе. К такому выводу пришли зарубежные журналисты после анализа данных Евростата. Так, в августе показатель безработицы в Финляндии составил более 10 процентов.

Второе и третье место в списке заняли Испания и Швеция. Эксперты считают, что рекордный рост безработицы произошел на фоне структурной перестройки рынка. Это привело к кризису найма.

При этом сильный удар по логистическому бизнесу, деревообрабатывающей промышленности, гостиничному бизнесу и туризму североевропейской страны нанес разрыв ее торговых отношений с Россией.

Ранее наше издание сообщало, что власти Финляндии приняли решение о масштабном сокращении инфраструктуры для приема иностранных граждан. Миграционная служба страны (Migri) планирует закрыть 16 учреждений к концу февраля 2027 года.

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