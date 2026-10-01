Китай закрыл экспорт дизельного топлива для поддержки внутреннего рынка

Китайские экспортёры сняли часть октябрьских партий нефтепродуктов. Bloomberg сообщает: самый крупный покупатель в Азии отдаёт приоритет собственному рынку из-за долгой турбулентности на глобальных энергорынках. Отмена затронула в том числе бензин и дизель. Люди, занятые перевозкой и закупкой этих партий, говорили с изданием на условиях анонимности.

Вечером в среду, после того как участники торгов получили эту информацию, в Азии увеличился разрыв в цене между поставками на ближайший срок и партиями на следующий месяц. Это указывает на сжатие предложения. Дополнительных пояснений заказчики не получили, включая точную причину снятия партий. Отгрузки могут вернуть позже в октябре, когда закончатся праздники на следующей неделе.

Мировой рынок уже испытывает нехватку из-за перебоев из России и ближневосточных стран, поэтому за любыми сбоями в китайском вывозе внимательно следят и покупатели, и торговцы. Основную роль в экспорте горючего из КНР играют государственные Sinopec Group и Sinochem. Они снабжают нефтяные компании и торговые дома, а те поставляют топливо в другие государства Азии. Китай не возглавляет список азиатских экспортёров и отстаёт от Южной Кореи и других крупных игроков, однако в моменты рыночного напряжения его объёмы приобретают особое значение.

В Пекине давно говорят о необходимости держать на внутреннем рынке достаточные резервы ключевых видов горючего, в том числе стратегически значимого дизеля. В марте власти велели крупнейшим нефтепереработчикам остановить вывоз дизеля и бензина, чтобы защитить собственный рынок в первые дни войны на Ближнем Востоке. Позже эти меры смягчили. По мере приближения зимы в Северном полушарии внимание Китая к снабжению собственного рынка лишь возросло. Признаков возвращения экспорта топлива из Персидского залива и России к обычному уровню почти нет. Россия недавно продлила запрет на вывоз дизеля.

В Азии дизель, нужный промышленности и отоплению, пока доступнее, чем в атлантическом регионе. Но если китайские поставки будут сокращаться долго, предложение может стать ещё более скудным, а цены — пойти вверх, даже если другие крупные нефтепереработчики региона продолжат экспортировать горючее. Несмотря на огромные объёмы нефтепереработки, Китай сталкивается с дорогой сырой нефтью и резким падением поставок из Ирана. Это особенно больно ударило по небольшим частным заводам. Внутренние запасы топлива сильно уменьшились.

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