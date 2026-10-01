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Экономика 1205

Китай закрыл экспорт дизельного топлива для поддержки внутреннего рынка

Китай ограничил экспорт топлива ради внутреннего рынка

Китай ограничил экспорт топлива ради внутреннего рынка

Китайские экспортёры сняли часть октябрьских партий нефтепродуктов. Bloomberg сообщает: самый крупный покупатель в Азии отдаёт приоритет собственному рынку из-за долгой турбулентности на глобальных энергорынках. Отмена затронула в том числе бензин и дизель. Люди, занятые перевозкой и закупкой этих партий, говорили с изданием на условиях анонимности.

Вечером в среду, после того как участники торгов получили эту информацию, в Азии увеличился разрыв в цене между поставками на ближайший срок и партиями на следующий месяц. Это указывает на сжатие предложения. Дополнительных пояснений заказчики не получили, включая точную причину снятия партий. Отгрузки могут вернуть позже в октябре, когда закончатся праздники на следующей неделе.

Мировой рынок уже испытывает нехватку из-за перебоев из России и ближневосточных стран, поэтому за любыми сбоями в китайском вывозе внимательно следят и покупатели, и торговцы. Основную роль в экспорте горючего из КНР играют государственные Sinopec Group и Sinochem. Они снабжают нефтяные компании и торговые дома, а те поставляют топливо в другие государства Азии. Китай не возглавляет список азиатских экспортёров и отстаёт от Южной Кореи и других крупных игроков, однако в моменты рыночного напряжения его объёмы приобретают особое значение.

В Пекине давно говорят о необходимости держать на внутреннем рынке достаточные резервы ключевых видов горючего, в том числе стратегически значимого дизеля. В марте власти велели крупнейшим нефтепереработчикам остановить вывоз дизеля и бензина, чтобы защитить собственный рынок в первые дни войны на Ближнем Востоке. Позже эти меры смягчили. По мере приближения зимы в Северном полушарии внимание Китая к снабжению собственного рынка лишь возросло. Признаков возвращения экспорта топлива из Персидского залива и России к обычному уровню почти нет. Россия недавно продлила запрет на вывоз дизеля.

В Азии дизель, нужный промышленности и отоплению, пока доступнее, чем в атлантическом регионе. Но если китайские поставки будут сокращаться долго, предложение может стать ещё более скудным, а цены — пойти вверх, даже если другие крупные нефтепереработчики региона продолжат экспортировать горючее. Несмотря на огромные объёмы нефтепереработки, Китай сталкивается с дорогой сырой нефтью и резким падением поставок из Ирана. Это особенно больно ударило по небольшим частным заводам. Внутренние запасы топлива сильно уменьшились.

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