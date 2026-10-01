Кофе для стран Евросоюза стал вдвое дороже

Евростат обнародовал данные о закупках кофе в Евросоюз за 2025 год. Общие расходы на поставки из-за пределов сообщества достигли 18,7 млрд евро. В 2015-м траты были 8,6 млрд, то есть выросли более чем вдвое. Главным источником названа Бразилия.

Физические объёмы почти не изменились: в 2025 году в ЕС ввезли 2,9 млн тонн кофе из третьих стран, тогда как в 2015-м — 2,7 млн тонн. Однако стоимость резко поднялась: с 8,6 млрд до 18,7 млрд евро.

Бразилия отправила 1 005 200 тонн, что дало 34% всего внешнего импорта. Вьетнам занял вторую строчку с 587 500 тонн и 20%. Третью позицию заняла Уганда с 262 400 тоннами и 9%, за ней Колумбия — 162 900 тонн и 6%, а Гондурас замкнул пятёрку с 136 500 тоннами и 5%.

Среди получателей примерно треть пришлась на Германию — 1 010 500 тонн, или 34% поставок из стран, не входящих в ЕС. Далее расположились Италия с 608 000 тонн и 21%, Испания с 281 600 тонн и 10%, Бельгия с 269 200 тонн и 9%, Нидерланды с 216 600 тонн и 7%.

Внутри ЕС в 2025 году выпустили более 2,2 млн тонн переработанного кофе — декофеинизированного или обжаренного, включая заменители. Это на 12% больше, чем в 2015-м. Стоимость произведённого в сообществе кофе почти достигла 19 млрд евро. Германия стала лидером по выпуску такой продукции — 561 200 тонн, или 25% от общего объёма в ЕС. За ней идут Италия с 514 200 тоннами и 23%, Испания с 211 900 тоннами и 10%, Франция с 146 800 тоннами и 7%, Польша с 134 800 тоннами и 6%, Швеция с 79 400 тоннами и 4% и Финляндия с 39 000 тоннами и 2%. На эти семь государств пришлось 77% производства в ЕС.

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