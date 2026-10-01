На свой счет — через чужой банкомат: с 1 октября заработает новый финансовый сервис

С начала октября для россиян заработает новый финансовый сервис: граждане смогут пополнять свой банковский счет наличными через банкоматы другой кредитной организации. Нововведение касается операций, проводимых через Систему быстрых платежей (СБП). При этом подключаться к нему банки будут самостоятельно — обязательным для всех участников рынка он не является. Что даст нововведение клиентам банков? В чем его плюсы и минусы — об этом «МК» спросил финансовых экспертов.

С 1 октября клиенту больше не придется искать банкомат именно своего банка. Если рядом есть устройство другой кредитной организации, через него можно будет внести наличные и отправить их на свой счет в другом банке. Но, поскольку решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно, гражданам нужно будет предварительно убедиться, что банкомат предусматривает возможность пополнения своего счета в другом банке с помощью СБП. При этом ЦБ установил лимиты на внесение наличных для таких операций через банкомат: до 25 тыс. рублей за одну операцию; до 50 тыс. рублей в сутки; до 200 тыс. рублей в месяц. Важно и то, что за банком остается право взимать комиссию за проведение такой операции. Прокомментировать нововведение «МК» попросил экспертов.

Владимир Зернов, финансовый аналитик Bitbanker:

«С 1 октября у граждан появиться возможность внести наличные на свои счета через любые банкоматы, а не только через те, что принадлежат банкам, в которых у них открыты счета. С помощью этого сервиса можно будет пополнить только свой счёт — поделиться деньгами с родственником или другом не получится. Для того, чтобы операция прошла успешно, и банк, которому принадлежит банкомат, и банк, на счет которого переводятся деньги, должны поддерживать эту услугу. Перед использованием следует обратить внимание на то, что оба банка могут взимать комиссию за операцию. Сервис пополнения счета через «чужие» банкоматы будет реализован посредством СБП. Так как предлагаемая операция не относится к стандартным переводам, то ЦБ установил маленькие лимиты — до 25 тыс. руб. за одну операцию. Лимит на месяц также не впечатляет – всего лишь 200 тыс., что исключает сценарий самоинкассации для малого бизнеса. Учитывая небольшие лимиты на пополнение счета через «чужие» банкоматы, этот сервис, скорее всего, будет использоваться для мелких бытовых нужд и не получит широкого распространения».

Евгений Машаров, член Общественной палаты РФ:

«С 1 октября 2026 года начнут действовать новые правила внесения наличных по СБП через банкомат. Эта услуга называется cash-in и подключается банками добровольно. Напомню: до 1 октября наличные можно вносить только через банкоматы своего банка или банков-партнеров.

А с 1 октября человек сможет вносить наличные средства в любом банкомате, деньги через СБП зачисляются на его счет в его банке. За одну операцию через СБП можно внести до 25 тысяч рублей, в течение суток — до 50 тысяч, а за календарный месяц — до 200 тысяч рублей. Лимиты считаются на физлицо, а не отдельно по банкам или банкоматам, поэтому дробить операции здесь бессмысленно.

Цель данных нововведений – ограничение потенциального ввода «серых» наличных денежных средств физлиц. Хочу пояснить, что внесение через «чужой» банкомат — точка входа денежных средств извне. При стандартном переводе оба банка знают клиентов и уже знакомы с их историей операций, а вот при внесении наличных в «чужом» банкомате клиент для банка-владельца — не знакомый, поэтому и требования становятся жестче».

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:

«Для людей это, прежде всего, экономия времени. Можно будет положить наличные на свой счет через ближайший банкомат, поддерживающий услугу, без поиска отделения своего банка. Особенно удобно это клиентам банков с небольшой собственной сетью. Но доступность сервиса будет зависеть от подключения конкретных банков, которое, как поясняет ЦБ, остается добровольным. Поэтому рассчитывать, что с 1 октября деньги начнут принимать повсюду, пока не стоит.

Для банков с небольшой сетью это возможность сделать обслуживание удобнее без расходов на установку собственных устройств. Владельцы банкоматов смогут получать дополнительный комиссионный доход, но им придется оплачивать доработку оборудования, обработку наличных и обслуживание операций. Насколько активно банки будут подключаться к данному сервису, зависит от того, смогут ли эти доходы покрыть затраты.

Для клиента же решающей окажется комиссия. При небольшой плате проще воспользоваться ближайшим банкоматом, при высокой - может быть выгоднее добраться до своего. Лимиты делают сервис подходящим, прежде всего, для повседневных сумм. Например, внести 40 тыс. рублей можно двумя операциями за день, а 100 тыс. придется распределить минимум на два дня».