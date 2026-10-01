Названы причины, по которым россияне стали тратить больше времени на поиск работы

Парадоксальные вещи происходят на российском рынке труда. С одной стороны, ряд отраслей испытывают жгучий кадровый дефицит, а с другой - растет число тех соискателей, кто безуспешно пытается трудоустроиться более года. По данным Росстата, в июле их доля в общем количестве безработных составила 13% (примерно 226 тысяч человек), тогда как летом 2025-го — 9%.

Согласно официальной статистике, средняя продолжительность поиска работы в июле составила 5,1 месяца (у женщин — 5,6 месяца, у мужчин — 4,4). В 2025-м показатель варьировался от 4,6 до 5,7 месяца. При этом безработица в стране остается на рекордно низком уровне в 2,3%. Но вот место в ней именно застойной безработицы (когда людям не удается трудоустроиться более года) явно ширится. И связано это с комплексом факторов, таких как общая стагнация экономики, тренд на оптимизацию бизнеса, низкие зарплаты в доступных вакансиях, усиление роли искусственного интеллекта в производственных процессах.

«На рынке стало меньше вакансий и больше резюме, - поясняет член Генсовета «Деловой России» Андрей Глушкин. - В результате работодатели получили больше выбора, а соискателям приходится дольше искать подходящую позицию по уровню оплаты, графику, локации и содержанию работы. Конкуренция особенно усилилась в офисных и клиентских позициях: продажах, администрировании и сфере услуг. Это сегменты, куда традиционно приходит много кандидатов без узкой специализации, а автоматизация процессов и оптимизация расходов могут сокращать число стандартных ролей. И хотя в строительстве и рабочих профессиях дефицит кадров сохраняется, там барьерами могут быть условия труда, уровень зарплат, необходимость переезда или получения новых навыков. Поэтому дефицит кадров и застойная безработица порой существуют одновременно: вакансии есть, но они не всегда совпадают с квалификацией и ожиданиями соискателей».

Считать происходящее необратимым трендом пока рано, но он устойчив. Особенно сложно сейчас приходится молодежи, в основном из-за отсутствия опыта. По словам Глушкина, работодателям нужен сотрудник, который сразу приносит результат, а не требует длительного обучения. Поэтому молодым специалистам важно раньше получать практику: проходить стажировки, брать проектные задачи, развивать цифровые навыки и выбирать сферы с устойчивым спросом.

«Поскольку темпы роста российской экономики замедляются, в одних отраслях это заставляет бизнес сокращать часть персонала, а в других – отложить найм новых сотрудников «до лучших времён», - рассуждает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. - Быстро найти работу сегодня не могут представители тех профессий, спрос на которые со стороны работодателей заметно сократился на фоне финансовых проблем. Исключение составляют те, кто готов трудиться за невысокие зарплаты, но ускоряющаяся инфляция всё больше отталкивает их от таких предложений и вынуждает сидеть дома (либо оформлять самозанятость), пока не возникнет вакансия с более достойным заработком. В максимальной степени это характерно для сферы услуг, в том числе финансово-банковских, где сложилась тенденция к автоматизации многих функций бизнеса и внедрению ИИ».

Как напоминает Мильчакова, история мировой экономики знает множество примеров, когда автоматизация производства вытесняла малоквалифицированный и «рутинный» офисный персонал. В частности, массовое распространение персональных компьютеров и операционных систем в начале 90-х годов XX века отправило в музеи пишущие машинки, и в архив - саму профессию машинистки. Таким сотрудницам пришлось осваивать новые специальности либо спешно адаптироваться к работе с новой техникой, чтобы не оказаться на улице. Сегодня в группе риска находятся работники новостных агентств, редакторы, журналисты, а также копирайтеры, чьи функции вполне может заменить ИИ, хотя и далеко не во всех случаях.

Что касается проблем с трудоустройством у молодежи, выпускников вузов и колледжей, они связаны со стремлением работодателей брать на хорошо оплачиваемые должности людей с опытом работы хотя бы от двух лет. И это не только российская, но и общемировая тенденция. Свою роль, по словам Мильчаковой, играет также фактор старения населения, а значит, и офисного персонала. Он подкрепляется изменениями в законодательстве, которые затрудняют увольнение предпенсионеров по инициативе работодателя.