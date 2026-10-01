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Экономика Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 1508

Одна из стран Персидского залива одобрила многомиллионное финансирование для Йемена

Саудовская Аравия одобрила выделение правительству Йемена $59 млн из бюджета

Саудовская Аравия одобрила выделение правительству Йемена $59 млн из бюджета
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global look press

Саудовская Аравия одобрила выделение 59,7 миллиона долларов финансирования из бюджета для международно признанного правительства Йемена на фоне ожесточенных сражений с поддерживаемыми Ираном хуситами.

В публикации в социальной сети X (ранее Twitter) саудовский посол в Йемене Мухаммед аль-Джабир заявил, что бюджетный грант был запрошен йеменским правительством.

По словам дипломата, эти средства помогут улучшить регулярность правительственных финансовых потоков, а также поддержат эффективность фискальной политики страны.

Кроме того, как заметил аль-Джабир, эти деньги также внесут вклад в укрепление покупательской способности граждан Йемена.

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Автор:
Иран Йемен Саудовская Аравия
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня