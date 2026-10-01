Решетников заявил о падении доверия к доллару как к резервной валюте

Решетников заявил о падении доверия к доллару

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях совещания торговых министров G20 сообщил журналистам, что доллар утрачивает положение основной резервной валюты. По его оценке, предпосылки для этого накапливались последние 5 лет.

Главной причиной министр назвал заморозку активов. Эти шаги, по его мнению, подорвали веру в доллар как в резервную систему. На этом фоне, добавил Решетников, начали возникать новые платёжные механизмы.

Решетников стоит во главе делегации России на встрече торговых министров G20. Форум принимает американский Милуоки 30 сентября и 1 октября.

Во вторник Минэкономразвития информировало, что на обсуждение вынесли широкий набор злободневных тем. В их числе — сокращение избыточных мощностей и затяжное перепроизводство.

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