России вступил в силу закон о регулировании цифровых платформ

В России с 1 октября вступил в силу закон о регулировании платформенной экономики. Об этом сообщили в правительстве РФ. Документ устанавливает единые правила работы маркетплейсов и сервисов услуг.

«Единые правила работы платформ с партнёрами создают понятные условия для всех участников рынка и способствуют дальнейшему развитию платформенной экономики», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Закон вводит понятия «платформенная экономика» и «цифровая платформа». Критерии посреднической платформы включают среднесуточную аудиторию свыше 100 тыс. человек. Также требуется наличие более 10 тыс. активных партнёров или оборот свыше 50 млрд рублей за 2025-й год.

Операторы обязаны проверять сведения о партнёрах через госреестры. Продавцы получили право не участвовать в акциях маркетплейсов без санкций. Платформы должны раскрывать алгоритмы ранжирования в поиске.

Подготовка закона заняла около 1,5 лет. Президент России Владимир Путин подписал документ в конце июля 2025 года. Участники рынка получили переходный период для адаптации к новым правилам. По данным Минэкономразвития, в 2025 году через платформы услуги оказывали более 2 млн граждан. Объём интернет-торговли превысил 13 трлн рублей. На платформы пришлось почти 70% этого объёма.

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