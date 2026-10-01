Россияне с низкими доходами сократили траты на лекарства

Несмотря на дефицит бюджета и отсутствие сезонного роста заболеваемости ОРВИ, фармацевтический рынок России вырос на 12%. Правда, только в финансовом отношении: в упаковках потребление лекарств в стране продолжает падать. Эксперты считают, что сегодня основные драйверы роста рынка — покупатели с высоким доходом, тогда как россияне с низким уровнем доходов начали все сильнее затягивать пояса. Об этом говорили участники отраслевой конференции «Фармлига».

Как рассказал глава аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк, за 8 месяцев 2026 года емкость российского фармрынка достигла 2,3 трлн рублей, из которых более 1,3 трлн приходится на коммерческий сегмент, 692 млрд — расходы государства на закупки лекарств для стационаров и льготников, и 332 млрд — парафармацевтика.

Как отмечает Сергей Шуляк, льготные программы демонстрируют рост: например, госпитальные расходы выросли на 2%, программа высокозатратных нозологий — на 12%, а вот расходы на лекарства для орфанных пациентов упали на 1%. Расходы потребителей на препараты в аптеках выросли на 12%, но по факту в стране стали покупать меньше лекарств (снижение в упаковках — 0,2% за 8 месяцев). Эксперты отмечают существенное вымывание препаратов дешевого ценового сегмента (до 100 рублей), зато стремительно растут продажи препаратов дороже 1000 рублей за упаковку (на 43,4%). Больше всего инфляционные процессы затрагивают сегмент лекарственных средств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), цены на которые не регулируются государством: в среднем они выросли в цене на 4,62%.

Несмотря на то что сегодня в России работают более 85 тысяч аптек, рынок БАД прирастает в основном за счет внеаптечных продаж. Об этой тенденции рассказал Эльдар Файзуллин из Центра развития перспективных технологий. Количество точек, реализующих БАД, приблизилось к 194 тысячам. Более 5 тысяч точек продают только пищевые добавки, а более 100 тысяч торгуют БАДами вместе с молоком, пивом, водой и сигаретами.

Увы, эксперты «Фармлиги» фиксируют снижение активности российских производителей лекарств. В 2025 году вышло только 60 новых безрецептурных российских препаратов, хотя год назад их было 93.

Рвать рынок продолжают лекарственные средства для снижения веса (инкретины) — российские препараты с действующим веществом тирзепатид вырвались на первые места в топе продаж, оставив далеко позади лидеров прошлого года из группы антикоагулянтов. Рост продаж инкретинов достиг рекордных 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Эта тенденция усугубляется на рынке уже третий год подряд.

Еще одна тенденция — продажи рецептурных средств пошли в рост, тогда как продажи безрецептурных препаратов постепенно падают. Этому может быть несколько объяснений: во-первых, общее падение покупательной способности, из-за которого люди выбирают только самые необходимые лекарства, которые, как правило, назначаются по рецепту. Во-вторых, смещение продаж ОТС-препаратов в маркетплейсы. В-третьих, отсутствие выраженного роста заболеваемости ОРВИ в этом сезоне (большинство продаваемых безрецептурных препаратов показаны для терапии респираторных инфекций).

Как отметила эксперт рынка Дарья Цыплакова, за ростом фармрынка сегодня скрывается режим экономии в группе покупателей с низким уровнем доходов. Это следует из анализа потребительских рынков на основе транзакционных данных. Так, за последний год расходы на лекарства и медицинские товары среди состоятельной части населения выросли на 44,5%, а среди людей со скромными доходами — упали на 17,3%. Средний чек в первой группе вырос почти на 26% (с 1028 до 1295 рублей), тогда как во второй — упал на 4,2% (с 739 до 708 рублей). При этом среднее количество лекарственных покупок в группе зажиточных россиян увеличилось на 5,8% (с 3,38 до 3,57), а в группе с низкими доходами — снизилось на 16,1% (с 2,34 до 1,96).

Поэтому главным драйвером фармрынка, по словам Дарьи Цыплаковой, стали состоятельные россияне, которые обеспечили 75% его роста. Вклад потребителей со средним уровнем доходов составил 34%. А вот потребители с низким уровнем расходов сокращают и средний чек, и количество покупок. «Благополучная динамика оборота скрывает заметное расхождение потребительских возможностей», — говорит Цыплакова.

Однако Сергей Шуляк подчеркивает, что деньги у потребителя есть — просто он перестал увеличивать свои траты на лекарства. Еще одна тенденция, отмеченная аналитиками: потребители уже демонстрируют готовность отказаться от БАДов и витаминов, но пока не готовы к существенному снижению расходов на лекарства. Как отмечает аналитик Дмитрий Агапенко, таковы данные рейтинга готовности отказа от категорий (лекарства занимают нижнюю позицию списка).

Эксперт также фиксирует серьезное снижение потребительской уверенности в 2026 году — на целых 15 процентных пунктов. Для сравнения: в 2025 году индекс был положительным, достигая плюс 13 п. п. во втором квартале.