Союз высоких скоростей: 3 часа вместо 7

Михаил Мишустин на этой неделе прибыл в Минск на очередную сверку часов по совместным проектам Союзного государства. РФ и РБ продолжают системную интеграцию, и от нее уже есть ощутимая отдача, констатировал российский премьер. Товарооборот вырос до четырех триллионов рублей, растет кооперация в высокотехнологичных отраслях – от судостроения до исследования космоса.

Традиционное гостеприимство и отличная организация всех мероприятий – первое, что отметил Михаил Мишустин по прибытии в Минск 1 октября. В белорусской столице у российского премьера насыщенная повестка: заседание Совета министров Союзного государства, «пленарка» выставки ИННОПРОМ-2026 и заседание Евразийского межправительственного совета.

Россия и Белоруссия продолжают системную работу по формированию общего социально-экономического, научно-технологического, культурно-гуманитарного пространства Союзного государства, заявил Мишустин на заседании Совмина СГ.

- Видим ощутимую отдачу от российско-белорусской интеграции, - подчеркнул глава кабмина, - Наши граждане пользуются равными правами и гарантиями в области здравоохранения, образования, социального пенсионного обеспечения. По итогам прошлого года совместный товарооборот Москвы и Минска превысил 4 триллиона российских рублей, и цифры продолжают расти, отметил Мишустин.

Он выразил надежду на расширение кооперации предприятий России и Белоруссии, в том числе и на перспективных направлениях - от судостроения и авиастроения до исследования космоса, использования мирного атома и электроники. Союзное государство станет «общепризнанным знаком качества, и в том числе на внешних рынках».

- По поручению глав государств подготовлен комплекс мер по углублению интеграции на ближайшие три года. В приоритете - укрепление нашего единого экономического пространства, координация промышленной политики, аграрной политики, цифровое развитие, решение задач в финансовом, энергетическом секторе, ну и, конечно, в области здравоохранения, культуры, образования и во многих других, которые непосредственно влияют на благополучие наших граждан, - рассказал премьер.

Отдельное внимание Москва и Минск уделяют молодежи, отметил Михаил Мишустин:

- Создаем условия, чтобы у девушек и юношей России и Белоруссии было все необходимое для того, чтобы получить хорошую профессию, раскрыть свои таланты, участвовать в работе по развитию наших стран. На это направлен проект стратегии молодежной политики Союзного государства, который мы сегодня рассматриваем.

Общее транспортное пространство – еще одна важная тема, которая получила в эти дни новое наполнение. Москва и Минск подписали 1 октября меморандум о проекте высокоскоростной магистрали, которая свяжет столицы Союзного государства.

- Переход на высокоскоростное движение позволит сократить для людей столь важное и дорогое время поездок между российской и белорусской столицами с семи часов до трех, - подчеркнул Мишустин.

Протяженность ВСМ «Москва-Минск» составит порядка 700 км, скорость – до 400 км/ч, прогнозируемый пассажиропоток – до 5,8 млн человек в год, пояснил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Маршрут уже известен: новая ветка пройдет от Москвы через Смоленск до Минска. Точные расчеты по стоимости проекта в ближайшее время определят российские и белорусские железнодорожники.

- Естественно, у нас уже есть опыт проектирования ВСМ «Москва-Санкт-Петербург», поэтому мы будем это учитывать, - уточнил глава Минтранса и добавил, что на практические шаги по строительству новой магистрали планируется выйти уже в этом десятилетии.

Пока стороны не называют конкретных сроков реализации проекта: на данный момент речь идет о формировании совместной «дорожной карты» по синхронизации нормативно-правовой и технической базы.

ВСМ «Москва-Минск» станет второй после «Москва-Санкт-Петербург», но всего таких магистралей планируется построить пять. Третьей трассой станет «Москва-Нижний Новгород».

2 апреля запущено сообщение по новым интеграционным трансграничным пригородным маршрутам Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск. За пять месяцев этими маршрутами уже воспользовалось 55,5 тысяч пассажиров, сообщил Мишустин.

- Уверен, что многие по достоинству такую возможность оценивают, - заключил премьер-министр.

Новые пригородные российско-белорусские маршруты оказались более чем востребованы и даже обманули ожидания тех, кто строил прогнозы, добавил Андрей Никитин. Количество пассажиров с момента запуска оказалось более чем в два раза выше планируемого объема на весь 2026 год. 64 % пассажиров – граждане России, 36% – белорусы.

В 2027 году будут запущены поезда еще по двум новым маршрутам: Великие Луки – Витебск и Великие Луки – Полоцк. Всего же за 2027-29 годы планируется реализовать десять совместных российско-белорусских инициатив в сфере транспорта.