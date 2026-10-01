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Экономика 1789

Стало известно, сколько будет стоить доллар в ближайшее время

Экономист Зельцер спрогнозировал курс доллара в 84 рубля на следующей неделе

Экономист Зельцер спрогнозировал курс доллара в 84 рубля на следующей неделе

Экономист Михаил Зельцер в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал, сколько будет стоить доллар на следующей неделе.

Собеседник издания обратил внимание на то, что сентябрь на валютном рынке закрывается в боковике после летней сильной девальвации рубля и локальной коррекции курсов иностранных валют со своих полуторалетних максимумов.

По словам Зельцера, на финише месяца доллар находится на отметке ближе к 84 рублям, евро — у 96 рублей, а юань, в свою очередь, — у 12,5 рублей. Спикер дополнил, что на фоне противоречивых для курсов факторов после старта биржевого октября боковик на рынке пока может сохраниться.

Эксперт уточнил, что ЦБ РФ взял паузу по ключевой ставке, что повышает спрос на рубли, а также спрос на иностранную валюту может вырасти из-за предстоящего снижения цены отсечения барреля по бюджетному правилу

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Автор:
Россия Валюта