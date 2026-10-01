Таджикистан определился с позицией о притоке российского капитала

Таджикистан стремится привлечь российские инвестиции для развития различных секторов экономики, предлагая надёжную защиту капитала и специальные льготы. Об этом заявил премьер-министр страны Кохир Расулзода на расширенном заседании таджикско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое прошло в Душанбе.

«Мы заинтересованы в привлечении российского капитала в текстильную, химическую и перерабатывающую промышленность, а также в машиностроение», — отметил Расулзода. Он подчеркнул успешное сотрудничество в рамках текстильного кластера и строительство технопарка в Душанбе при участии российской стороны.

Премьер-министр представил несколько предложений по расширению партнёрства между двумя странами в промышленной сфере и разработке новых совместных проектов. Также он заверил в надёжной защите иностранных инвестиций в экономику Таджикистана.

«Мы гарантируем полную защиту инвестиций и предоставление специального пакета преференций для инвесторов», — подчеркнул Расулзода.