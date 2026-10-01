Тариф «растущий»: средний платеж за коммуналку с 1 октября повысился почти на 10%

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги с 1 октября в среднем по стране проиндексирован на 9,9%. Фактическая величина индексации, согласно распоряжению правительства РФ, варьируется в зависимости от региона - от 8% в Хакасии и на Чукотке до 22% в Ставропольском крае. Чем вызвано подобное решение правительства и как оно отразится на кошельках граждан, «МК» выяснил у экспертов.

В этом году индексация тарифов была перенесена с середины года на 1 октября. В дальнейшем предполагается вернуться к традиционной дате пересмотра тарифов в стране - с 1 июля.

Динамика тарифов ЖКХ учитывает индексацию с 1 октября тарифов на газ и электроэнергию для населения, они в среднем по стране выросли на 9,6% и 11,3% соответственно. Также с начала октября тарифы на тепловую энергию для всех категорий потребителей в среднем вырастут в РФ на 9,9%. В дальнейшем будут индексироваться, как прогнозируется, на 10,2% с 1 июля 2027 года, на 7,7% с 1 июля 2028 года и на 7,2% с 1 июля 2029 года.

Услуги водоснабжения для всех категорий потребителей в РФ с 1 октября этого года подорожают на 9,8%. Индексация с середины 2027 года составит 9,4%, 2028 года - 7,4%, 2029 года - 6,8%. Тарифы на водоотведения в среднем проиндексированы в РФ с 1 октября на 9,3%.

«Повышение тарифов ЖКХ всегда негативно воспринимается населением, поскольку оно приводит не только к росту самих платежей за коммунальные услуги, но и к росту издержек бизнеса, который впоследствии закладывается в потребительские цены и способствует раскручиванию инфляции», - утверждает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global. В качестве минусов эксперт называет усиление дифференциации уровня жизни населения по регионам: несмотря на разные темпы повышения тарифов, доходы пропорционально повышению тарифов не растут, а в ряде регионов, особенно юга России, зарплаты могут в разы отставать от средней зарплаты по стране. Но, по мнению Мильчаковой, есть и плюсы. Они заключаются в том, что более высокие тарифы позволят, например, электросетевым организациям, увеличить инвестиции в модернизацию инфраструктуры, что в итоге будет способствовать повышению качества снабжения населения электроэнергией, отсутствию отключений каждый раз, когда ухудшается погода. То есть некоторые малоимущие домохозяйства могут получить субсидии из регионального бюджета (пенсионеры, небогатые многодетные семьи, ветераны, инвалиды). Причём, подчеркивает эксперт, оформить субсидию тем, кто имеет аккаунты на “Госуслугах”, сейчас достаточно просто – бег с бумажками по разным инстанциям уходит в прошлое.

Экономист Андрей Лобода, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций, со своей стороны напоминает, что за прошедшие 10 лет тарифы ЖКХ для населения выросли почти в 2,5 раза. Эксперт считает, что государству следует внимательно изучить обоснованность роста тарифов ЖКХ и пора уже взять паузу в их росте. Это даст колоссальный дезинфляционный и социальный эффект для граждан. Но, судя по проекту бюджета на ближайшую трехлетку, паузу в росте тарифов ЖКХ государство брать не собирается: тарифы на услуги ЖКХ будут расти и дальше, причем на двузначные величины.

Евгений Машаров, член Общественной палаты РФ, уточняет, что изменения в платежках граждане увидят в ноябрьских квитанциях. Индексация тарифов ЖКХ — это плановая процедура, ведь она позволяет снизить риск аварий в коммунальной системе. «Капитальный ремонт и реконструкция направлены на повышение надежности и долговечности объектов и оборудования в сфере ЖКХ», - считает эксперт.