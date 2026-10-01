В 2027 году НДС принесёт российскому бюджету 20 трлн рублей

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, поступления от налога на добавленную стоимость в 2027 году должны составить порядка 20 триллионов рублей. При этом доходы федерального бюджета от налога на доходы физических лиц в том же году прогнозируются на уровне почти 2 триллионов рублей.

В документе приводятся конкретные цифры. Так, поступления по внутреннему и ввозному НДС расписаны по годам: в 2027-м они запланированы в объёме 20 002 969,0 млн рублей, в 2028-м — 21 272 718,3 млн рублей, а в 2029-м — 22 729 609,0 млн рублей.

Таким образом, за три года объём поступлений этого налога должен вырасти более чем на 2,7 триллиона рублей.

Что касается НДФЛ, то его поступления в федеральный бюджет также расписаны по трёхлетнему периоду: в 2027 году — 1 964 999,1 млн рублей, в 2028-м — 1 340 930,6 млн рублей, в 2029-м — 1 424 572,4 млн рублей.

Обращает на себя внимание заметное снижение прогноза на 2028 год по сравнению с 2027-м, после чего в 2029-м ожидается небольшой рост.

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