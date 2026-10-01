В Белом доме назвали меру, необходимую для увеличения поставок дизельного топлива

Вслед за угрозой США о введении запрета на экспорт дизеля, неназванный официальный представитель Белого дома заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что в интересах Европы сотрудничать с Вашингтоном на фоне того, как изучаются различные пути для увеличения поставок нефтепродуктов и снижения затрат для потребителей.

Собеседник издания объяснил, что работа над этим вопросом ведется каждый день на протяжении нескольких недель и даже месяцев. Источник телеканала утверждает, что в ближайшие дни и недели можно будет наблюдать значительное снижение цен на дизельное топливо, и по этому поводу будут сделаны дополнительные заявления.

По словам спикера, с дизелем сложная ситуация из-за утраты экспорта из России, части экспорта с Ближнего Востока, хотя над восстановлением этих путей ведется работа, а также был потерян экспорт дизеля из КНР.

Источник Al Jazeera подчеркнул, что нарушений действительно много, но американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в свою очередь, показывают рекордные результаты. Он добавил, что объявления Европы о новых поставках также поспособствуют снижению цен.