В МВФ заявили о серьезном росте цен на топливо в мире

МВФ сообщил о росте мировых цен на топливо на 60–97%

Официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что стоимость бензина, дизельного и авиационного топлива в мире выросла на 60–97% по сравнению с довоенными показателями. По ее словам, причиной столь резкого подорожания стала нехватка мощностей по нефтепереработке, возникшая из-за войны США против Ирана. Соответствующее заявление Козак сделала в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Представитель фонда отметила, что рост цен на дизель, бензин и авиатопливо отражает дефицит нефтеперерабатывающих мощностей. При этом, по ее словам, в МВФ фиксируют, что альтернативные нефтеперерабатывающие предприятия работают практически на полную мощность.

Козак также пояснила, что потрясения на нефтяных рынках вызваны не только трудностями с транспортировкой нефти и природного газа через Ормузский пролив, но и последствиями утраты части нефтеперерабатывающих мощностей в странах Персидского залива. Вместе с тем представитель фонда не стала давать прямого ответа на вопрос о том, как на мировые рынки энергоносителей может повлиять возможное введение властями США запрета на экспорт дизельного топлива.