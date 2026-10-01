Власти Франции назвали условие, которое позволит вырасти экономике страны

Правительство Франции рассчитывает на рост экономики на 1% в 2027 году, если осенью удастся снизить напряжённость на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив. Такой сценарий заложен в проект бюджета на следующий год.

В кабмине ожидают, что постепенное ослабление последствий энергетического шока поддержит экономическую активность. Прогноз также предполагает снижение стоимости нефти и газа: средняя инфляция, по расчётам властей, замедлится с 2,1% в 2026 году до 1,8% в 2027-м. Базовый показатель инфляции в следующем году, напротив, оценивается в 2,1%.

Оценки правительства отличаются от прогноза Организации экономического сотрудничества и развития. ОЭСР ожидает, что французский ВВП в 2027 году увеличится на 0,7%. Инфляцию организация прогнозирует на уровне 2,5% в 2026 году и 2,1% годом позже, а базовую инфляцию — 1,6% и 2,2% соответственно.

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