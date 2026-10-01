Зампред ЦБ заявил о переходе экономики России к высоким зарплатам

Российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к высоким. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, передаёт РИА Новости.

«Наша экономика перешла из режима умеренного уровня зарплат по сравнению с остальным миром в экономику довольно высоких реальных зарплат», — сказал Алексей Заботкин.

Росстат опубликовал свежие данные по доходам населения. Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5 % в годовом выражении. Согласно статистическим данным, она составила 109,5 тысячи рублей. Реальные зарплаты в середине лета увеличились за год на 3,3 %.

Читайте также в материалах:

«Откладывать по-прежнему нечего»: почему «предбедных» россиян не становится меньше;

В 2027 году страховые пенсии проиндексируют на 10 процентов.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.