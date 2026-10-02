Биржевая стоимость бензина АИ-95 за неделю снизилась

Биржевая стоимость бензина АИ-95 оказалась ниже, чем в предыдущую неделю, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-95 подешевел до 70 247 рублей за тонну. За день рост стоимости составил 1,42, а за неделю он подешевел на 1,62 процента.

АИ-92 потерял 0,12 процента стоимости за неделю, подешевев до 69 470 рублей за тонну.

Также снизилась стоимость топочного мазута и сжиженных углеводородных газов.

2 октября заместитель председателя правительства России Александр Новак сказал, что спрос на бензин в России частично выше, чем в предыдущем году. Причиной, по словам вице-премьера, является ажиотаж.

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